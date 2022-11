E' morto Franco Tatò, manager aveva 90 anni

E' morto Franco Tatò. L'ex manager, classe 1932, si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Accanto a lui la moglie Sonia e la figlia Carolina.

Dopo gli esordi e una lunga carriera in Olivetti, Tatò è salito al vertice di società editoriali come Mondadori e Fininvest, gruppo in cui ha ricoperto la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. Poi l'arrivo in Enel nel 1996: nel gruppo pubblico Tatò rimase sino al 2002.