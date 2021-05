Gavin MacLeod, il capitano di Love Boat, è morto all'età di 90 anni. L'attore è stato uno dei protagonisti del celebre telefilm. La morte di MacLeod è stata confermata dal nipote Mark See a Variety.

In carriera, ha recitato in un lungo elenco di serie televisive, compreso il Mary Tyler Moore Show. Per 10 anni, MacLeod ha indossato l'uniforme del capitano Stubing a bordo della nave da crociera più celebre della tv per 249 episodi.