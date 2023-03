La Francia e il mondo del calcio piangono la scomparsa di una leggenda. Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, è morto nella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del 1958 in Svezia e detiene il record di gol segnati in una fase finale: ben 13, realizzati proprio nel '58.