E' morto l'attore Dilip Kumar, il Marlon Brando di Bollywood

Dilip Kumar, uno dei primi e più famosi attori cinematografici indiani, è morto a Mumbai all'età di 98 anni. Una vera leggenda, Kumar ha recitato in più di 65 film per quasi cinque decenni, interpretando ruoli di ogni genere. L'attore, che era stato ricoverato in ospedale il 30 giugno, lascia la moglie, Saira Banu, anche lei attrice di Bollywood. La coppia non aveva figli.

Dilip Kulmar, il cui vero nome era Yusuf Khan, ha debuttato nel 1944 in 'Jwaar Bhata', ma è stato il film del 1949, 'Andaz', a renderlo famoso. Il suo biografo, Lord Meghnad Desai, lo paragona al grandi attori del calibro di Marlon Brando e Marcello Mastroianni.