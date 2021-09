L'attore Michael K. Williams, 54 anni, è morto. La star di The Wire, scrive il New York Post, è stato trovato morto nel suo appartamento a Brooklyn. Secondo l'edizione online del quotidiano, si sospetta un'overdose: nella casa di Williams sarebbero stati trovati oggetti che fanno pensare all'assunzione di eroina o fentanyl. Secondo informazioni attribuite alla polizia, l'appartamento è stato trovato in ordine: nessun segno di effrazione.