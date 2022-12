E' morto Mario Sconcerti, il giornalista aveva 74 anni

E' morto a 74 anni l'editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti, tra le più prestigiose firme sportive del quotidiano milanese. Ne dà notizia lo stesso Corriere in home page del suo sito. "Fino a venerdì - scrive il Corriere - ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose". Mario Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, in carriera ha direttp il Corriere dello Sport e il Secolo XIX. Ha avuto anche un'esperienza da dirigente nel calcio, come direttore generale della Fiorentina alla fine del 2000. Per anni, Sconcerti è stato opinionista in tv sugli schermi di Sky Sport e della Rai.