E' morto Maurizio Scaparro, il regista e critico teatrale aveva 90 anni

E' morto nella sua casa di Roma il regista e critico teatrale Maurizio Scaparro. Aveva 90 anni. Romano, classe 1932, Scaparro aveva iniziato la sua attività come critico teatrale per l''Avanti' e poi, nel 1961, per la rivista 'Teatro Nuovo'. E' stato l'ultimo dei grandi protagonisti della scena teatrale italiana legata a Giorgio Strehler e alla nascita della moderna regia italiana.

Scaparro è stato direttore artistico di diversi teatri, tra i quali lo Stabile di Bologna, quello di Bolzano, il Teatro di Roma e l'Eliseo, sempre a Roma. Come regista ha debuttato nel 1965 al Festival dei Due Mondi di Spoleto con 'La Venexiana'. Inoltre è stato anche direttore del Festival Internazionale di Teatro dal 1979 al 1983 nell'ambito della Biennale di Venezia. Nel 1987, su proposta di Bettino Craxi, venne incluso tra i componenti dell'Assemblea nazionale del Psi.