E' morto Meat Loaf, aveva 74 anni

Il suo 'Bat Out of Hell' è stato uno dei dischi più venduti della storia del rock

Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è morto all'età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf è stato anche nome della band di cui era cantante.

Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all'album 'Bat Out of Hell', uno dei dischi più venduti della storia del rock.

Sulla pagina Facebook del cantante, il messaggio che annuncia la morte: "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che l'impareggiabile Meat Loaf è morto stanotte circondato da sua moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici più stretti".

"La sua fantastica carriera - prosegue il post - ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' e 'Wayne's World'. 'Bat Out of Hell' rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi".

"Sappiamo quanto sia stato importante per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il sostegno mentre attraversiamo questo momento di dolore perdendo un artista così stimolante e un uomo bellissimo. Vi ringraziamo per la comprensione del nostro bisogno di privacy in questo momento", conclude il messaggio della famiglia.