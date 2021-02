E’ nata Postepay Digital, la Carta prepagata completamente digitale

(Adnkronos)

Il portafoglio delle carte prepagate Postepay si è arricchito con la Postepay Digital, una carta completamente digitale che rende disponibili le stesse caratteristiche e funzionalità di quelle fisiche.

La nuova Postepay Digital si richiede in maniera semplice e veloce dall’App Postepay e consente di usufruire di tutti i servizi disponibili nell’App: dalle ricariche, al pagamento dei bollettini e dei trasporti, alla possibilità di trasferire piccole somme di denaro su altre carte Postepay grazie al servizio “p2p”. Può essere utilizzata per pagare online e per effettuare acquisti nei punti vendita convenzionati semplicemente inquadrando dall’App il codice QR esposto oppure attraverso il servizio Google Pay se si possiede uno smartphone Android abilitato.

Sempre in App, è inoltre possibile richiedere un codice IBAN associato alla Postepay Digital. Questa evoluzione consente di utilizzare la Carta per effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio o domiciliare le utenze e offre l’opportunità di ottenere anche una versione “fisica” della carta per prelevare contante da qualsiasi sportello automatico ATM e pagare in tutti i negozi convenzionati con il circuito Mastercard.

