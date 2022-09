È nato il Network nazionale degli Avvocati Divorzisti Italiani: la competenza al servizio del cliente

Roma, 15 settembre 2022. È nato il Network degli Avvocati Divorzisti Italiani: si tratta del primo network di avvocati esperti in diritto di famiglia che offre l’assistenza di un solo avvocato esperto per ogni provincia italiana, al fine di dare un sicuro riferimento al cliente.

Oltre a tale aspetto, ciò che ancora differenzia questo network nazionale da altri portali di avvocati è l’alta specializzazione in uno specifico settore (il diritto di famiglia) dei legali partecipanti, dimostrata dalla presenza di curriculum trasparenti, perché presenti nella pagina di ogni legale, e verificati.

In pochi mesi dalla sua nascita il network ha già varie decine di aderenti che coprono il territorio di quasi la metà della popolazione italiana e decine di migliaia di visite nel proprio sito.

Come precisa la coordinatrice dell’iniziativa dott.ssa Moira Prete “il Portale degli avvocati divorzisti italiani si propone di essere una guida per chi cerca un avvocato esperto nel diritto di famiglia: l’indicazione del legale avviene in modo trasparente, avendo ogni avvocato una propria pagina dedicata che indica anzitutto esperienze specifiche e verificate nel settore (formazione, corsi di specializzazione e master, esperienze pratiche, ruoli in associazioni di avvocati esperti in diritto di famiglia, ecc.), in modo che il cliente, nella scelta, possa valutare dati concreti e oggettivi”.

Si sottolinea poi che “la mission dei legali partecipanti al network è: il cliente al centro. Quello che caratterizza gli avvocati divorzisti partecipanti all’iniziativa è, non solo la specifica esperienza nel settore del diritto di famiglia, ma anche il fatto di mettere al primo posto la qualità del servizio e il rapporto con il cliente: ascolto, informazione, alta professionalità. Il cliente oggi ha necessità di questo e ciò è tanto più vero per un cliente che cerca un legale per una separazione o un divorzio, trattandosi di persone spesso senza precedenti esperienze legali, che affrontano un momento traumatico della propria esistenza”.

Il Portale degli Avvocati Divorzisti Italiani ha poi anche una parte contenutistica e informativa per le persone: articoli relativi solo al settore del diritto di famiglia che offrono riposte alle varie questioni che generalmente coinvolgono le persone che affrontano una separazione o un divorzio.

Per ogni informazione sui legali presenti e sull’iniziativa è possibile contattare il network o visitare la pagina www.avvocati-divorzisti.it

CONTATTI

Network degli Avvocati Divorzisti Italiani dott.ssa Moira Prete

telefono: 041 8306835

mail: info@avvocati-divorzisti.it