È online il docufilm di Venicepromex “The Land of Wine Stars”

Il direttore Franco Conzato: con questo progetto valorizziamo le eccellenze del territorio guardando anche ai mercati internazionali

Padova, 10 dicembre 2021 – È online il docufilm “The Land of Wine Stars” che racconta un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire del regista Gianni Canton, un cortometraggio interamente dedicato alle “stelle” del territorio padovano, dalle eccellenze vitivinicole ai tanti luoghi speciali che la città offre e che meritano di essere scoperti. Il progetto realizzato grazie a Venicepromex, l’Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale, è stato presentato, in anteprima, lo scorso 27 novembre alle ore 16 al Palazzo della Ragione a Padova con un grande successo di pubblico e di critica.

Il docufilm vede alternarsi sullo schermo sono un attore a bordo di un’auto d'epoca che percorre le zone di coltivazione delle uve raccontando le eccellenze vitivinicole del patavino e un’attrice che sfreccia in centro storico con un monopattino elettrico mostrando altre “stelle”, le meraviglie artistiche e culturali della città.

L’evento di presentazione, organizzato da Venicepromex rientra all’interno dell’evento, da cui prende il nome del docufilm, Land of Wine Stars e gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e Camera di Commercio di Padova, ed è realizzato con il supporto di Unicredit in collaborazione con Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bagnoli, Coldiretti Padova, Cia Padova, Confagricoltura Padova e Veneto Suoni e Sapori. Nel corso dell’evento di presentazione il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, ha commentato così l’iniziativa: “questo progetto ha il grande merito di mettere in vetrina Padova come sistema coinvolgendo tutte le sue eccellenze non solo culturali, ma anche quelle del settore vitivinicolo. Un progetto che VenicePromex sta portando avanti con successo e che sta dando risultati importanti”, mentre, l’assessore al commercio del Comune, Antonio Bressa ha sottolineato: “la capacità di fare squadra di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio di vini e che abbiamo il compito di promuoverli con occasioni come quelle di oggi”.

Il direttore di Venicepromex, Franco Conzato ha ribadito l’obiettivo dell’iniziativa: “abbiamo deciso di raccontare le eccellenze del territorio per metterle in vetrina e farle arrivare anche a player internazionali in modo innovativo. Con questo progetto si conferma la volontà di Venicepromex di essere a fianco alle imprese ed a tutti i soggetti del territorio. Siamo riusciti a realizzare questa iniziativa grazie al lavoro e al contributo di tutti i partner che anche quest’anno hanno deciso di supportare questo evento. Questa compartecipazione ci rende orgogliosi ed è la testimonianza di un territorio che sa e può lavorare in sinergia verso un obiettivo comune”.

Il registra, Gianni Canton, ha presentato così il progetto: “Land of Wine Stars é un docufilm che parla di Stelle. Magicamente un percorso enogastronomico diventa un driver per la scoperta di luoghi meravigliosi nella città di Padova. Il progetto ha visto il coinvolgimento di un vero team di professionisti per generare contenuti sicuramente informativi, in un intreccio di stelle e con forte impatto dal punto di vista fotografico. Una sfida tra due attori con età, mezzi e caratteristiche diverse”.

