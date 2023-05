È online il primo tool che permette di scoprire se TikTok ti sta penalizzando

In collaborazione con shadowbantool.com



Shadowban Tool è un algoritmo che sfrutta le potenti tecniche del Machine Learning per analizzare i profili di TikTok e fornire una diagnostica dettagliata che permette di valutare:

se TikTok sta penalizzando i contenuti in termini di visibilità

quali video sono oggetto di shadowban

perché sta rendendo invisibili i contenuti.

Lo shadowban di TikTok è una condizione di penalizzazione che può durare dai 7 ai 90 giorni, a discrezione del Social Network cinese, che utilizza questo strumento per bloccare la visibilità dei contenuti che non rispettano le politiche della sua community e/o sono contrarie alle sue finalità.

I novanta giorni sono un dato stimato in base all’esperienza di molti utenti di TikTok.

L’obiettivo di TikTok è quello di tenerci quanto più tempo possibile all’interno della sua piattaforma e per riuscirci ha bisogno di veicolare contenuti capaci di stimolare le nostre endorfine, le sostanze chimiche prodotte dal cervello che ci fanno sentire in uno stato di benessere a cui non possiamo rinunciare.

Come spiega il documentario Alla Scoperta del fenomeno TikTok di Sky Documentaries e come racconta la CNN, questa è la ragione per cui TikTok decide di penalizzare specifici contenuti, come quelli a carattere politico, i video che contengono minori o disabili, quelli in cui utilizziamo un linguaggio scurrile o parole come nero.

Il problema principale è che molte delle ragioni per cui l’algoritmo di TikTok decide di bloccare determinati video non sono note. In più, un tiktoker che subisce la penalizzazione non lo saprà mai, in quanto il Social Network non invia alcuna notifica.

Ma ora c’è una soluzione per comprendere se i video pubblicati sono oggetto di shadowban e per quale ragione. Si tratta dello Shadowban Tool, l’algoritmo sviluppato da un team di sviluppatori italiano e già utilizzato da più di 2mila noti tiktoker.

Grazie allo Shadowban Tool, è possibile scoprire se TikTok ha imposto il suo veto sui contenuti pubblicati e anche per quali ragioni. In questo modo è possibile sapere quali video oggetto di penalizzazione occorre eliminare, così da accelerare i tempi per l’uscita da questa condizione che rende il profilo invisibile sulla piattaforma.

In più, grazie alla diagnostica precisa e puntuale che il tool offre, è possibile comprendere quali sono le buone pratiche da rispettare per godere di visibilità e popolarità su TikTok e cosa, invece, occorre evitare.

Puoi leggere tutto sullo Shadowban Tool su www.shadowbantool.com