“È ora di agire”: per E.ON il tempo delle promesse deve lasciare spazio all’azione. Il Pianeta non può più attendere

Per questo, la nuova campagna è una chiamata all’azione collettiva per salvare il Pianeta. Protagonisti Reinhold Messner insieme al CEO di E.ON Leonhard Birnbaum, a Davide Villa Chief Customer Officer di E.ON Italia e a 25 Change Makers, persone che ogni giorno si impegnano per la tutela dell’ambiente.

Milano, 15 novembre 2021. “Il tempo delle promesse è finito. È ora di agire. Insieme evitiamo l’emissione di 99 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno”.

Green community, sostenibilità e concretezza sono i pilastri che guidano E.ON, uno dei principali operatori energetici, nell’implementare la propria mission aziendaleperché la salvaguardia del Pianeta deve essere un obiettivo trasversale e condiviso.

L’azione di E.ON va quindi in questa direzione: ridurre l’impatto ambientale attraverso la decarbonizzazione, aumentare l’efficienza energetica, contribuendo alla riduzione della carbon footprint, rendere l’energia verde la fonte primaria in tutti i settori. Per farlo, l’azienda ha fissato target ambiziosi dettati dalla consapevolezza di come il contributo di tutti - aziende, consumatori e istituzioni - sia oggi fondamentale e necessario. Insieme ai propri clienti e partner, l’azienda ha già evitato l’emissione di 99 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Tuttavia, E.ON non si ferma qui e punta ad un’ulteriore riduzione: meno 100% di emissioni dirette entro il 2040 e di indirette entro il 2050, con progetti e investimenti consistenti per arrivarci.

La nuova campagna - visualizzabile qui – è stata girata sul ghiacciaio Pitztal in Austria, seriamente minacciato dal riscaldamento globale. Testimonial d’eccezione è Reinhold Messner, scalatore e leggendario alpinista, una vita di spedizioni, esplorazioni e scoperte - che da sempre sostiene l’importanza di adottare uno stile di vita a favore dell’ambiente. Con lui, nel video i Change Makers: non attori, ma persone comuni, con una spiccata sensibilità per le questioni ambientali e protagoniste di azioni importanti a favore del Pianeta, a cui tutti noi dobbiamo ispirarci perché ognuno può fare la differenza e insieme possiamo tradurre gli sforzi in risultati.

"La nostra missione in E.ON è quella di guidare la transizione energetica e contribuire a migliorare il Pianeta in cui viviamo. Lo facciamo giorno dopo giorno, affiancando i nostri clienti, i nostri partner e i nostri dipendenti. Siamo consapevoli che condividere gli stessi valori e obiettivi ci permette di crescere e migliorare. Ciò mi rende particolarmente orgoglioso ed è per me uno stimolo continuo ad agire per un fine comune. Oggi siamo già in grado di ridurre le emissioni di CO2 di 99 milioni di tonnellate all'anno. Insieme possiamo essere ancora più efficaci e dobbiamo agire ora, non possiamo perdere altro tempo. Il nostro compito è quello di supportare le famiglie ad essere efficienti dal punto di vista energetico o addirittura diventare carbon neutral, grazie alle nostre soluzioni per la casa del futuro, la Future Energy Home. Perché vogliamo rendere più sostenibile la vita dei cittadini e il nostro Paese più green”, ha affermato Frank Meyer, CEO di E.ON Italia.

Tra i protagonisti della versione italiana dello spot Davide Villa, Chief Customer Officer & Board Member di E.ON Italia, amante della natura, degli sport all’aria aperta e team player. Uno stile di vita da autentico Change Maker nella vita professionale e privata.

“Il ghiacciaio Pitztal è un luogo davvero affascinante e immaginare che possa presto sparire è davvero toccante. Ho potuto vedere direttamente l’impatto che l’inquinamento atmosferico e il surriscaldamento globale stanno avendo sul Pianeta. Questa è per me un’occasione di rafforzare il mio personale impegno e quello di E.ON nella salvaguardia dell’ambiente e lo trovo doveroso, come cittadino e come professionista. E’ qualcosa che dobbiamo a noi stessi e alle future generazioni affinché possiamo continuare a godere delle bellezze del nostro Pianeta e, soprattutto, vivere una vita sana” ha commentato Davide Villa.

Una campagna di valore, a impatto Zero

In linea con il messaggio della campagna, E.ON ha compensato le emissioni per la produzione dello spot e gli spostamenti della troupe e dei protagonisti, grazie alla collaborazione con ClimatePartner, realtà approvata dalle Nazioni Unite per la compensazione delle emissioni di carbonio. Così come fatto in altri Paesi del Gruppo, anche in Italia l’impatto del media plan sarà compensato.

La campagna on air

Il piano media della campagna di comunicazione, curato da Starcom, prevede l’on air in TV, con una pianificazione sulle reti televisive Rai, Mediaset, Cairo, Sky e Discovery con spot da 30” e 10”, e anche con il film da 60’’ sul mezzo digitale, a cui si affianca la pianificazione sui canali social, curata dall’agenzia media Triboo. Sono previsti inoltre digital branded content e special projects.

Per E.ON il presente è un mondo in cui rendere l‘energia pulita e il suo consumo intelligente, favorire la digitalizzazione, attraverso reti sempre più smart, e promuovere l’autonomia energetica. Questo vuole dire contribuire a migliorare la vita delle persone.

E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, con circa 78.000 dipendenti nel mondo e con Sede principale a Essen, in Germania. Con il chiaro obiettivo di diventare un partner energetico per i clienti, E.ON, anche in Italia, si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell’energia, del gas e delle soluzioni, con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese. www.eon-energia.com

