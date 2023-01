È stato reso noto il nome delle 17 migliori aziende in cui lavorare in Europa per l'anno 2022

LONDRA, 31 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- L'organizzazione Best Places to Work ha annunciato oggi le 17 migliori aziende in cui lavorare in Europa per il 2022. In cima alla classifica di quest'anno c'è Takeda, la multinazionale farmaceutica leader del settore, seguita da MSD, l' azienda biofarmaceutica ad alta intensità di ricerca. Doctolib, la principale azienda europea di tecnologie sanitarie, si è aggiudicata il terzo posto tra le 17 organizzazioni con le migliori prestazioni in Europa.

Per essere prese in considerazione, le aziende devono essere selezionate come datori di lavoro eccellenti almeno in uno dei Paesi europei.

Negli ultimi due anni, il programma Best Places to Work ha individuato i migliori datori di lavoro in tutto il mondo sulla base di diversi anni di valutazione della cultura dell'ambiente di lavoro e di un database globale di oltre 25 milioni di dipendenti.

Alla luce dell'attuale contesto economico e della carenza di talenti, le recenti ricerche e analisi di Best Places to Work hanno identificato diversi fattori critici di differenziazione delle organizzazioni leader in Europa, tra cui una leadership ispiratrice, il focus sui talenti, il community engagement e l'agilità. Quest'anno, le prime 17 aziende in classifica hanno dimostrato una forte attenzione nei confronti dei dipendenti: l'88% dei dipendenti ha dichiarato di essere orgoglioso del proprio lavoro, che il team di leadership è fonte di ispirazione e di essere a proprio agio con il modo in cui l'azienda contribuisce positivamente alla società e all'ambiente circostante.

L'elenco delle 17 migliori aziende in cui lavorare in Europa è il seguente:

Best Places to Work è un programma di certificazione internazionale, considerato lo "standard di livello Platinum" nell'identificazione e nel riconoscimento dei migliori ambienti di lavoro in tutto il mondo, che offre ai datori di lavoro l'opportunità di capire meglio l'impegno e la soddisfazione dei propri dipendenti e riconosce quelle imprese che offrono un'esperienza lavorativa eccezionale con gli standard più elevati in materia di condizioni di lavoro.

Ogni anno in Europa il programma collabora con oltre 500 organizzazioni, in diversi settori industriali, per aiutarle a misurare, effettuare un'analisi comparativa del loro rendimento, migliorare le loro pratiche HR e avere accesso agli strumenti e alle competenze di cui hanno bisogno per realizzare un cambiamento efficace e sostenibile nelle loro organizzazioni.

Per maggiori informazioni, visita www.bestplacestoworkfor.org. Unisciti alla nostra community su LinkedIn, Twitter, Facebook

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/e-stato-reso-noto-il-nome-delle-17-migliori-aziende-in-cui-lavorare-in-europa-per-lanno-2022-301711678.html