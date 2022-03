E8 Commitment, Bridgestone per la sostenibilità

Bridgestone ha annunciato il lancio di "Bridgestone E8 Commitment”, espressione del suo impegno verso il 2030 a sostegno della realizzazione di una società sostenibile. Con Bridgestone E8 l’azienda si pone l’obiettivo di fornire sia valore sociale, sia soluzioni sostenibili per i propri clienti partendo da otto valori fondamentali, non solo per guidare la crescita e la trasformazione del business, ma per farlo in modo sostenibile insieme ai dipendenti, ai partner commerciali e alla società. E8 è anche il progetto di riferimento per la continua evoluzione dell'azienda come Bridgestone 3.0, la trasformazione del suo modello di business per diventare leader nella mobilità sostenibile e nelle soluzioni avanzate di mobilità.

Gli otto valori di base su cui si fonda E8, Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ed Empowerment, saranno il motore per le strategie, i processi decisionali e l’impegno sostenibile di Bridgestone in ogni ambito di attività dell’azienda. Energy ed Ecology fanno riferimento agli obiettivi ambientali di Bridgestone; Emotion ed Empowerment alle persone; Extension, Efficiency ed Ease alla mobilità in generale e infine, con l'impegno per l'economia, Bridgestone riconosce l'importanza di massimizzare la crescita e il valore economico del business.