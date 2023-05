Earth day, Emporio Armani lancia collezione tote bag

Le borse sono realizzate con rimanenze di magazzino per ridurre gli sprechi e progettate per minimizzare l’impatto ambientale

In occasione della Giornata della Terra che si celebra domani, Emporio Armani lancia una nuova iniziativa che testimonia l'impegno del Gruppo Armani a promuovere un uso responsabile delle risorse naturali, salvaguardando l'ambiente, e a garantire che le proprie attività siano in armonia con le comunità locali e con il territorio in cui opera.

Sviluppato in collaborazione con Treedom - la piattaforma che sostiene progetti agroforestali in tutto il mondo - l’Emporio Armani Project for Earth Day prevede la piantumazione di mille alberi in Africa, America Latina e Asia che potranno essere geolocalizzati attraverso un Qr Code dedicato. Durante la settimana di celebrazione della Giornata della Terra una speciale collezione di tote bag Emporio Armani sarà venduta in selezionati negozi Emporio Armani nel mondo e online.

Le borse sono interamente prodotte in Italia da quattro laboratori appartenenti al distretto produttivo Ethicarei, certificato Fair Trade, e coordinati dalla Cooperativa Alice, un’impresa no-profit che sostiene lo sviluppo sostenibile attraverso l’artigianato e le filiere etiche. Ciascun laboratorio dà lavoro a persone appartenenti a categorie socialmente ed economicamente fragili. Le borse sono realizzate utilizzando rimanenze di magazzino per ridurre gli sprechi e progettate per minimizzare l’impatto ambientale, in linea con i principi dell'economia circolare alla base della strategia di sostenibilità del Gruppo Armani.