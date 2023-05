East Market festeggia Record Store Day

Migliaia di dischi, cd e anche musicassette saranno protagonisti alla nuova edizione di East Market che domenica prossima anticipa i festeggiamenti per Record Store Day. East Market, l’evento del vintage milanese di via Mecenate, dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, si unisce alle celebrazioni internazionali dedicate proprio ai dischi. Assieme ai negozi di musica in tutto il mondo, East Market allestirà una speciale area con decine di espositori musicali specializzati, che saranno all’evento tra i consueti 300 selezionati venditori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Tra i più ricercati capi d'abbigliamento vintage, artigianato, complementi d'arredo e tutte le particolarità di East Market, avranno uno spazio dedicato migliaia di dischi tra cd, musicassette, vinili tra Lp, 45’’, picture, flexi, rarità e edizioni speciali per i semplici amanti della musica come per i più esigenti collezionisti.

Tra questi Stefano D’Agostini che porterà una prima stampa dell’album 'Enter the Wu-Tang (36 Chambers)' del Wu-Tang Clan, un triplo vinile blu di 'Ok Computer dei Radiohead', un grande classico come la prima stampa di 'Aladdin Sane' di David Bowie del 1976 e una selezione di cd. Andrea Bertolucci avrà la prima stampa numerata del leggendario 'Mellon Collie And The Infinite Sadness' degli Smashing Pumpkins, il primo album dei May Blitz pubblicato da Vertigo nel 1970 e una prima stampa dell’omonimo album degli Alice in Chains meglio conosciuto come 'Tripod'. Gabriele Bramante con circa duemila vinili tra cui una scelta di rock alternative con vari dischi dei Fugazi. Elettronica, house e techno con molti titoli dello storico collettivo Underground Resistance di Detroit, ma anche Hip-Hop e black music come l’album 'Ready to Die' di Notorious Big.

Dirt Tapes di Karim Qqru, Giacomo Coveri e Tommaso Calamita, è il primo progetto italiano interamente dedicato alle musicassette, una mission per riscoprire un formato analogico molto amato dagli appassionati ma anche di tendenza per le nuove generazioni. Nel suo catalogo ristampe d’eccezione come 'Conflitto' di Assalti Frontali o 'Reconstructing Debussy' di Marc Romboy & Dortmunder Philarmoniker, ma anche inediti come 'Live in Brooklyn' dei Calibro 35. Per l’occasione verrà presentato al pubblico l’esclusivo Tape-Roller prodotto da Dirt Tapes assieme a East Market. Un moderno walkman collegabile anche via Usb, prodotto in tiratura limitata e brandizzato con i loghi di Dirt Tapes e East Market. Completa la manifestazione uno speciale dj set organizzato in collaborazione con Billboard Italia, dove la selecta vincitrice del contest playlEast sarà annunciata e suonata durante l’evento.