Eastman lancia Fluid Genius™ per ottimizzare le prestazioni dei sistemi termovettori con l'analisi predittiva

Il produttore dei fluidi termovettori Therminol® e Marlotherm® sfrutta l'intelligenza artificiale per prolungare la vita utile dei fluidi

KINGSPORT, Tenn., 18 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE:EMN), fornitore globale di materiali speciali, presenta Fluid Genius, un nuovo rivoluzionario prodotto in attesa di brevetto che fornisce agli ingegneri e ai responsabili operativi informazioni predittive per ottimizzare le prestazioni dei fluidi termovettori.

Accedere al comunicato stampa multicanale interattivo qui: https://www.multivu.com/players/English/8895751-eastman-fluid-genius-optimize-heat-transfer-system-performance/

Fluid Genius, prodotto unico sul mercato, combina l'intelligenza artificiale con mezzo secolo di esperienza di Eastman per monitorare e massimizzare il ciclo di vita dei fluidi termovettori per moltissime applicazioni di sistema.

"Con Fluid Genius, Eastman continua il percorso per portare i servizi digitali sul mercato", ha dichiarato Aldo Noseda, Vice Presidente e Chief Information Officer di Eastman. "Questa soluzione combina analisi avanzate e decenni di esperienza di Eastman nel campo dei fluidi termovettori per creare una piattaforma digitale facile da usare che aiuta i nostri clienti a usare agevolmente i propri sistemi a trasferimento di calore e a pianificare la manutenzione in modo proattivo".

Fluid Genius può prevedere l'aspettativa di vita del fluido e consigliare come estenderla al meglio evitando interruzioni costose e impreviste. La tecnologia fornisce un facile accesso ai risultati dei test sui fluidi dei clienti che offrono indicazioni importanti sul lungo periodo per pianificare gli interventi di manutenzione in modo proattivo. Fluid Genius funziona praticamente con qualsiasi sistema organico a trasferimento di calore.

Creato dagli esperti di fluidi termovettori di Eastman, Fluid Genius è progettato per l'uso da parte di tecnici addetti alla manutenzione e responsabili operativi degli impianti in tutte le industrie di lavorazione come petrolio e gas, prodotti chimici e lavorazione dei polimeri, e sarà disponibile in 10 lingue.

Fluid Genius consente una manutenzione proattiva dei fluidi fornendo un punteggio sullo stato dei fluidi, che ne indica in modo unico le condizioni generali. La tecnologia genererà anche notifiche e tendenze dei fluidi, oltre a raccomandazioni personalizzate su elementi critici quali sfiato del sistema, installazione e ispezione del sistema di sovrapposizione di gas inerte, sostituzione dei fluidi, implementazione del filtraggio del flusso laterale e avvisi su possibili contaminazioni.

"Il punteggio sullo stato dei fluidi, le raccomandazioni personalizzate generate da Fluid Genius e le caratteristiche della procedura di inserimento dati consentiranno ai nostri clienti di ottimizzare le prestazioni e la manutenzione del loro sistema di fluidi termovettori, per i massimi livelli di affidabilità", ha dichiarato Sharon Dunn, Responsabile vendite per la divisione fluidi termovettori di Eastman.

I marchi Therminol ® e Marlotherm ® di Eastman rappresentano i fluidi sintetici termovettori più venduti al mondo, utilizzati da oltre 15.000 impianti a livello globale. Fluid Genius è progettato sia per questi fluidi che per i marchi diversi da Eastman.

Insieme al lancio di Fluid Genius, nell'ambito del suo programma Total Lifecycle Care ® (TLC), Eastman ha sviluppato un kit di campionamento aggiornato e facile da usare con esecuzione automatizzata. Il TLC include l'analisi in servizio dei campioni di fluidi termovettori, il supporto alla progettazione del sistema, la formazione operativa, la formazione sulla consapevolezza in materia di sicurezza e l'assistenza in fase di avviamento, oltre ai fluidi di scarico e caricamento.

Informazioni su Eastman Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali che produce una vasta gamma di prodotti che fanno parte della nostra quotidianità. Con lo scopo di migliorare la qualità della vita in maniera sensibile, Eastman collabora con i propri clienti per realizzare prodotti e soluzioni innovative, in nome della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita dell'azienda, improntato all'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.500 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. La società nel 2020 ha registrato introiti pari a circa 8,5 miliardi di USD e ha la propria sede centrale a Kingsport, Tennessee, USA. Per maggiori informazioni, visitare il sito eastman.com.

Contatto editoriale:Laura Mansfield, APRTombras+1 (865) 599.9968lmansfield@tombras.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg