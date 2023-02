EB Sicurezza e Ambiente: vent’anni di attivita’ al servizio delle aziende

Roveredo in Piano (PN), 3 febbraio 2023. Quanto è importante per le aziende avere una visione complessiva e integrata della gestione aziendale dell’ambiente e della sicurezza?

E com’è possibile ottenere una gestione integrata che possa evitare duplicazioni e conflitti tra sistemi di gestione diversi con ripercussioni positive di natura economica, strategica e organizzativa?

EB Sicurezza e Ambiente_ spot zaino https://youtu.be/3nZqj2n-lkU

Per supportare su questo tema le aziende e i vari attori della gestione della sicurezza, abbiamo sentito Ermanno Bon, fondatore di EB Sicurezza e Ambiente, società di Roveredo in Piano - Pordenone formata da 5 soci, che il 4 febbraio 2023 festeggia i vent’anni di attività.

Ermanno Bon Intervista a fondatore e Presidente di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/Ui1DHnLk_O8

EB Sicurezza e Ambiente è una società dinamica ed entusiasta, fatta da persone altamente qualificate in normativa sicurezza e igiene, normativa ambientale, sistemi di gestione, Modelli Organizzativi.

Ma la storia di questa azienda costituita nel 2003 ha radici ben più profonde. Tutto inizia infatti quando Ermanno Bon e la sua famiglia lasciarono Torino per andare a Pordenone.

Non fu però quella l’unica partenza della famiglia Bon perché nel 1945 i genitori emigrarono dal Friuli a Torino alla ricerca di un futuro migliore.

Futuro che nel 1987 aveva in serbo il ritorno della famiglia Bon nuovamente in Friuli, nella città del Noncello che avrebbe poi fatto parte della loro vita. Poche le cose nelle valigie, ma non mancavano tra queste certo la buona volontà e la speranza, valori che da sempre hanno animato le scelte di Ermanno Bon: “L’accoglienza che abbiamo incontrato nella Pordenone di quegli anni – racconta il fondatore di EB SICUREZZA E AMBIENTE- è stata commovente e non la potremo mai dimenticare. Tutti ci hanno consentito di credere e di investire nel futuro, seppur fossero anni difficili”.

Nasce dunque dalla volontà di ripagare tale vivacità lavorativa, la scelta di aprire un’attività di forte impatto sociale in materia di prevenzione infortuni, tutela dell’ambiente e della salute: tutti elementi che hanno avuto basi profonde nella famiglia Bon.

Da allora sono trascorsi 20 anni ed “EB Sicurezza e Ambiente” ha avuto una crescita costante anche per merito dei tanti imprenditori e manager aziendali, che continuano a dare fiducia al loro lavoro.

Questa fiducia ha motivato Ermanno Bon ad individuare partner di altissimo profilo, alcuni oggi diventati anche soci dell’attività.

Insieme - colmi di entusiasmo, volontà e competenze- vanno al di là dei normali contribuiti professionali.

Oggi insieme con Graziella Benetti e Alessandra Bon prima, Elena Lotti, Michele Franzo e Riccardo Zorzetto successivamente con le ottime collaboratrici, colonne portanti della EB Sicurezza e Ambiente srl, è stato dato un grande apporto alla crescita della Società operante su tutto il territorio nazionale:

“Abbiamo investito molto negli ultimi anni in formazione, risorse umane, welfare, tecnologia ed informatizzazione – sottolinea Ermanno Bon-. Diverse software house sono diventate nostre “partner” e dal 2008 siamo in grado di supportare le aziende anche a distanza . La nostra sede è situata a Pordenone, un polo industriale strategico tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma oggi siamo tecnologicamente pronti a poter intervenire -anche a distanza- in tutta Italia”.

Alessandra Bon Intervista a Alessandra Bon Vice Presidente e socia di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/TOpES_ywnqs

Michele Franzo Intervista a Michele Franzo socio di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/qhFLe59vdDY

Elena Lotti Intervista a Elena Lotti socia di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/5wqSrBupQFI

Riccardo Zorzetto Intervista a Riccardo Zorzetto socio di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/X4iE1tGTjCw

Sara Bignami Intervista a Sara Bignami collaboratrice di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/KrXTXwEzCJM

Serena Dal Bo Intervista a Serena Dal Bo collaboratrice di EB Sicurezza e Ambiente https://youtu.be/wK_ndZdqKQ8

Dal 2003 collaborano inoltre con legali, medici competenti, medici legali, commercialisti, consulenti del lavoro, assicurazioni, professionisti ed aziende di altissimo profilo, elevata competenza, credibilità e specializzazione.

L’esperienza ed il network di professionisti, le qualifiche e le certificazioni QSHE lead auditor, consentono al team di EB Sicurezza e Ambiente, di analizzare ogni aspetto di un’azienda e le sue potenziali vulnerabilità.

Approcci ed analisi “sartoriali”, adeguati alla dimensione dell’azienda, tramite Valutazione di tutti rischi, formazione delle risorse umane, consulenze per la direzione, aspetti ambientali, preparazione organizzativa necessaria per l’ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione.

Le radici, quindi, continuano a ramificarsi e la storia di Ermanno Bon e di EB Sicurezza e Ambiente, continua ad arricchirsi di nuove pagine.

