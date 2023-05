eBay acquisisce Certilogo

eBay e Certilogo, fornitore leader di servizi di identificazione e autenticazione digitale dei prodotti per il settore della moda e del lusso hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di Certilogo da parte di eBay. La piattaforma di Certilogo utilizza la tecnologia digitale per consentire ai marchi di gestire il ciclo di vita dei loro prodotti, offrendo ai consumatori la possibilità di verificarne l'autenticità, di accedere a informazioni affidabili sugli articoli firmati e di attivare facilmente servizi circolari.

Questa acquisizione rafforza ulteriormente il ruolo di eBay come punto di riferimento per gli acquisti di articoli pre-loved nel settore fashion e lusso e rappresenta un importante investimento nel verticale della moda pre-loved, in crescita costante. Inoltre, garantisce ai consumatori maggiore sicurezza in vista di scelte d'acquisto sempre più consapevoli e sostenibili. "I consumatori - afferma Charis Marquez, vice president di eBay - si rivolgono già da tempo a eBay per l'acquisto e la vendita di prodotti fashion e lusso preloved, non solo per l'impareggiabile selezione, ma anche grazie al nostro impegno a utilizzare tecnologie all'avanguardia per dare ai nostri venditori e a chi acquista con noi il miglior servizio possibile. Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai talenti che lavorano nella sua squadra, Certilogo permette a eBay di mantenere questo impegno, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore della moda pre-loved e offrendo ai consumatori nuove modalità per connettersi e interagire con i brand più prestigiosi".

Certilogo, commenta Michele Casucci, ceo e fondatore di Certilogo, "è nata per connettere tra loro brand e consumatori. Ha utilizzato la tecnologia per semplificare e rafforzare questa relazione e condividere informazioni che modificano radicalmente il modo in cui interagiamo con abbigliamento e accessori. eBay è stata la pioniera del recommerce, mentre Certilogo è stata la pioniera dei prodotti connessi e dell'autenticazione digitale rivolta al consumatore. Unendo le forze, saremo in grado di dare un contributo immediato e significativo, sfruttando competenze e infrastrutture già consolidate, e promuovendo un modello che fonda le sue radici nella valorizzazione della comunità e dell’economia circolare".