eCampus e Accademia del Lusso: una mostra e un concerto a favore dei ragazzi affetti da autismo

Il 20 dicembre il Charity Christmas con la Roma Jazz Band e la conduzione di Eleonora Daniele

Roma, 19 dicembre 2022. Una mostra fotografica, un cocktail e il concerto della Roma Jazz Band. Martedì 20 dicembre, a partire dalle 18, nella sede di Via Matera 18, Accademia del Lusso e Università eCampus presentano il Charity Christmas, evento organizzato in favore dell’associazione “Fateci Posto”, fondata da un piccolo nucleo di genitori e familiari di ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, impegnati nella realizzazione di progetti per l’integrazione, l’educazione e l’autonomia di giovani con disabilità intellettivo relazionali.

In occasione dell’evento verrà presentata la mostra fotografica “Entering the book of creatures”, coordinata dalla docente Carolina Turra, con la fotografia di Marta Petrucci, e realizzata da Aurora Trevisanutto, Sofia Batia, Silvia Colaiacomo e Eleonora D’Amico, studentesse del corso di Fashion Styling di Accademia del Lusso. Gli scatti esposti verranno donati per la riffa di beneficenza che si svolgerà durante la serata.

Gli ospiti saranno accolti con un cocktail di benvenuto e potranno assistere allo spettacolo “Swingin’ Mina, una passeggiata tra le più belle canzoni di Mina”, un concerto della Roma Jazz Band che ripercorrerà in chiave Jazz il repertorio della grande cantante cremonese. L’apertura dello show sarà invece affidata al trapper esordiente Matteo Landini. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele. L’intero ricavato della riffa di beneficenza verrà devoluto all’Associazione “Fateci posto aps” (www.fateciposto.it).