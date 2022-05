Ecco cosa fare se incontri un Ufo, la guida della studiosa Bittarello e un caso inquietante

"Un vademecum operativo se si avvista un Ufo o una Entità Biologica Extraterrestre. Una guida preziosa per lo studio e la ricerca ufologica internazionale oltreché una raccolta di casi misteriosi del passato analizzati con estrema attenzione in base ai miei studi". La nota ufologa Francesca Bittarello parla con l'AdnKronos del libro 'Ufo gli archivi inediti 2' appena uscito. L'esperta, che ha alle spalle una Laurea in Geografia, stage in cartografia operativa, studi aeronautici, excursus di ricerca in ambiti militari, è anche giudice di rally aereo volo a motore. Il suo libro, edito dalla casa editrice che lei stessa ha fondato (la Lux-Co Edizioni) dopo il successo di 'Ufo gli archivi inediti', pubblicata dalla francese Lux-Co Editions, "è diviso in tre sezioni. Nella prima - spiega - propongo una nuova ed efficace metodologia di casistica dei casi Ufo, parlo dei testimoni, dei debunkers, mi soffermo sul mimetismo degli oggetti volanti non identificati e sul fenomeno dei Cerchi nel Grano".

"Nella seconda sezione - prosegue - analizzo casi del passato per cosi dire caduti nel dimenticatoio dopo qualche trafiletto di giornale che ho riportato alla luce grazie al mio archivio privato di riviste originali degli anni 50 e 60. Con una perizia dettagliata, analisi e conclusione mi soffermo su ognuno dei loro. La terza sezione, infine, è dedicata a un caso esclusivo e inquietante che ho studiato per la prima volta io al mondo. E' il caso di Massimo Lubian e del suo incontro ravvicinato con un Ebe (Extraterrestrial Biological Entity, ndr)".

Francesca Bittarello, che già al lavoro sul terzo libro pronto per la stampa a fine 2022, sta preparando anche il 'Salone del Mistero e dell'Ufologia - Ufology Yes'. "Dopo il 2019 e l’evento pandemico del covid ci sono stati quasi 4 anni di fermo dei miei Saloni e Fiere internazionale e in questo 2022 ritorno ad organizzarne 2 nei prossimi mesi. Si parte con il 5 e 6 giugno in una nuova location a Pomezia che per coincidenza si chiama 'Pianeta D' di oltre 1000 metri quadri al coperto che divido in area espositiva con stand, area congressuale, area press e area musicale a tema e anche ampio parcheggio, per poi proseguire il 18 e 19 settembre con il Salone dell’ Aerospazio e Aviazione. Ci sono 2 siti web in aggiornamento continuo con breaking news sull’evento www.ufologyyes.com e www.aviationyes.com."