Ecco gli hashtag che piacciono alla comunità cripto

Stando ad un recente report degli analisti di Santiment su post e tweet legati alla comunità cripto, il metaverso di The Sandbox è ora al terzo posto per hashtag al mondo. Merito nello specifico di due hashtag, #belongingweek e #avatar, che sono stati usati su Twitter, Reddit e Telegram talmente di frequente da scalzare in tendenza l’ancora incerta- ma già molto discussa- candidatura di Donald Trump alle presidenziali del 2024. Altri hashtag, notizie e topic che hanno attratto l’interesse degli utilizzatori cripto sono stati anche Swiftc, prossimo ad essere listato sull’exchange americano di Coinbase, e Cronos, il token della piattaforma Crypto.com.