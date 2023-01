Ecco i premi ASI: quello del nostro territorio, un tesoro unico

Una famiglia. Nata nel 1994, con valori ben riconoscibili e scolpiti nella storia dello sport e del sociale. E radici ancor più antiche che riconducono alla vita del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, anno 1948. Il nostro Ente è tutto questo e i numeri che oggi conta sono la dimostrazione dell’impegno quotidiano della struttura nazionale e, soprattutto, di un territorio ricco di idee e voglia di fare.

Ogni anno ASI assegna dei premi a soggetti particolarmente meritevoli che partecipano alla vita dell’Ente e che, con il loro operato e il loro modello, contribuiscono a diffondere lo Sport nel nostro Paese, mostrandone le grandi potenzialità a giovani e adulti, uomini e donne. Sono queste vere e proprie eccellenze che, con il loro amore per lo sport, rendono ASI, come Ente di promozione sportiva, saldo nel suo impegno quotidiano al fianco delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive e dei circoli culturali e sempre più orgoglioso del suo percorso.

“L’attenzione che ASI riserva a queste premiazioni svela il grande apprezzamento dell’impegno, della costanza e del lavoro di promozione dello sport della nostra periferia che è quella che rende ricco un Ente che muove numeri straordinari”, spiega il Coordinatore nazionale dei premi, Sante Zaza, dirigente nazionale e Presidente del Comitato del Piemonte di ASI. In commissione ci sono Chiara Minelli, Gianmaria Italia, Lucio Avvanzo e Sandro Giorgi.

PREMIO FABRIZIO LEVATI

Fabrizio Levati è stato fondatore e allenatore della Fiamma Monza, tra le maggiori realtà di calcio italiano femminile legata ad ASI. Nonostante a soli cinquant’anni Fabrizio si sia dovuto arrendere a un male incurabile, anche nei giorni più difficili non ha mai smesso di seguire la sua squadra dalla panchina. Per questo ASI ha voluto ricordarlo istituendo un premio che dal 1999 viene assegnato annualmente ai dirigenti nazionali e periferici distintisi per la crescita dell’ente.

Premio FABRIZIO LEVATI 2021 alla consigliera nazionale LUISINA MARISA SPINOZZI. Il Premio Fabrizio Levati è il meritato riconoscimento per una vita dedicata allo Sport, dapprima come atleta e poi quale encomiabile interprete della sua funzione in tutti i suoi aspetti sociale.

Premio FABRIZIO LEVATI 2021, edizione speciale, a LUIGI LAGUARDIA, Presidente ASI, Comitato Basilicata. Già calciatore poi presidente della società ha svolto un’ammirevole attività sociale. Esprimendo doti manageriali ha ottenuto la presidenza del Comitato Regionale ASI Basilicata dove saprà migliorare ulteriormente il ruolo dell’ASI.

Premio FABRIZIO LEVATI 2021, alla carriera, a ITALO SCROCCHIA, Presidente comitato Puglia. Doveroso riconoscimento ad una fedele e proficua attività sportiva e dirigenziale che ne contraddistinguono un esemplare riferimento dell’ASI in Puglia.

Premio FABRIZIO LEVATI 2022 a FRANCESCA PETRINI, Presidente Comitato provinciale di Pesaro Urbino. La sua innata passione per lo Sport ne ha fatto ammirevole insegnante di molteplici discipline, dall’aerobica alla pallavolo, dal nuoto al fitness intesi come mezzi per la migliore educazione motoria. Le si riconosce altresì un altrettanto lodevole carriera manageriale.

Premio FABRIZIO LEVATI, edizione speciale, al giornalista professionista e Coordinatore della Comunicazione ASI, FABIO ARGENTINI. Giornalista che ha sempre saputo spaziare nel vasto mondo sportivo esprimendo, con deontologica professionalità, rara capacità di ricerca preferendo la sostanza dei fatti all’esaltazione della retorica.

Premio FABRIZIO LEVATI 2022, alla carriera, al consigliere nazionale GILBERTO LIPPI. Sempre aperto al dialogo è l’espressione attenta di cosa è la promozione e la diffusione dello Sport quale veicolo di rapporto sociale.

Premio FABRIZIO LEVATI 2022 (alla memoria) a GIANFRANCO MINUTI Presidente provinciale ASI Messina. Imprenditore e nostro encomiabile dirigente che per tutta la vita ha saputo interpretare e promuovere lo Sport in modo ammirevole.

PREMIO GIULIO CASSIANO

Giulio Cassiano è stato un valido collaboratore di ASI Nazionale. Ha ricoperto vari ruoli operativi dimostrando attaccamento e interpretando sempre bene i valori dell’Ente. E’ scomparso prematuramente nel 2014 e ASI lo ricorda con un premio assegnato a quel responsabile di Settore che si è particolarmente impegnato per la crescita della propria attività sportiva.

Premio GIULIO CASSIANO 2021 ad ANGELO VICELLI, Responsabile nazionale del settore Tennis. Lodevole promotore e organizzatore, con dinamismo e intraprendenza ha fatto del settore Tennis un elemento di alta qualità nel nostro Ente.

Premio GIULIO CASSIANO 2022 a ROBERTO CAVAGLIÀ, Responsabile regionale Piemonte del settore Trial. Riconoscimento che premia, accanto a personali capacità sportive e dirigenziali, straordinari risultati raggiunti in breve tempo nella promozione e aggregazione in Piemonte. Presente alla premiazione la famiglia Cassiano.

PREMIO NADIA TORRETTI – DONNA DELL’ANNO

Nadia Torretti è stata una delle donne che, con passione e impegno, ha contribuito a far nascere e crescere ASI come Ente di Promozione Sportiva. ASI dal 2005 la ricorda ogni anno con un riconoscimento per quelle atlete, quei dirigenti e tecnici donna che si sono distinti per i risultati sportivi conseguiti.

Premio NADIA TORRETTI – DONNA DELL’ANNO 2021 alla SIS ROMA, società sportiva di Nuoto. ASI assegna il premio, quale tangibile riconoscimento per gli eccellenti risultati nazionali conseguiti soprattutto nel nuoto sincronizzato, uniti al crescente numero delle praticanti.Risultati che le atlete hanno ottenuto grazie alla grande professionalità trasmessa loro da una collaudata affidabilità organizzativa della società e dal team tecnico diretto da Laura Burtone e Chiara Urbinati. Ad maiora.

Premio NADIA TORRETTI – DONNA DELL’ANNO 2022 a Manila Esposito, società sportiva di Nuoto. Gli ultimi due anni sono stati costellati da una serie di successi internazionali che Manila Esposito, della Ginnastica Civitavecchia, ha ottenuto sia a livello individuale che di squadra. Sono il meritato traguardo di una passione per la ginnastica artistica sbocciata fin da quando Manila aveva solo 5 anni. A lei, atleta della nostra Nazionale, l’ASI è orgogliosa di conferire il Premio Nadia Torretti – Donna dell’anno quale meritato riconoscimento e sprone per un futuro ricco di soddisfazioni.

PREMIO ITALIANI NEL MONDO

Questa benemerenza, espressa da una targa, fu ideata nel 2015 da Gianmaria Italia quale riconoscimento a italiani che, residenti all’estero, si sono distinti nello Sport, nella Cultura e nel Sociale. Claudio Barbaro, presidente nazionale dell’ASI, ne condivise le finalità e in dicembre la Giunta ASI l’approvò; la commissione giudicante dei candidati venne composta da Giuseppe Scianò, presidente del Consiglio nazionale, Natalina Ceraso Levati, già presidente nazionale FIGC – Divisione Calcio Femminile, Sebastiano Campo, membro della Giunta esecutiva, Vittorio Fanello, membro della Giunta esecutiva, Sandro Giorgi, responsabile nazionale del settore ASI di atletica leggera e presieduta da Gianmaria Italia (consigliere nazionale).

Spiega Gianmaria Italia: “Mi sono interessato sempre più al fenomeno dell’emigrazione dal nostro Paese, a seguito della partenza di mia figlia per motivi lavorativi in Lussemburgo. Abbiamo voluto costituire un premio che potesse dar risalto, soddisfazione e generare gratitudine in coloro che, con immenso coraggio, avevano intrapreso la via estera lasciando in Patria casa, affetti e molto altro. A seguito di un incontro con il presidente Claudio Barbaro circa la costituzione del premio e del nome dello stesso, arrivammo all’approvazione nel corso del Consiglio Nazionale del 2015“.

Premio ITALIANI NEL MONDO 2021 a DON LINO ZANI missionario in Brasile. Nato nel 1948 a Ossimo (Brescia), già da adolescente si avvicina alla vita clericale. Ordinato sacerdote sceglie di fare il missionario per portare la parola di Dio e svolgere azione sociale nei posti più lontani. Va in Brasile dove opera dal 1975 al 2007; rientra in Italia per accudire la madre e svolgendo attività parrocchiale in Valle Camonica. Nel 2012, dopo 8 mesi in Mozambico, ritorna in Brasile, esattamente in Amazzonia dove è parroco di 18mila persone distribuite in 75 comunità. Gli viene conferita la cittadinanza onoraria dalle municipalità brasiliane di Itaobim e Jenipapo de Minas e il Premio “Mitres Terram Possident” dal comune di Malegno (Bs). Il premio già consegnato.

Premio ITALIANI NEL MONDO 2022 a ROMEO VENERANDO, Alfiere del Lavoro. Nasce a Catania nel 1966. Durante gli anni del liceo ha ottenuto eccellenti risultati e, grazie all’alta votazione nel conseguire la Maturità, gli è stato conferito il titolo di Alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica Pertini. Vince il concorso nazionale per l’ammissione alla Scuola Normale di Pisa dove si laurea in Fisica col massimo dei voti e il concorso internazionale per l’ammissione all’Ufficio Europei dei Brevetti per il quale nel 1990. Si è trasferito in Olanda. Conosce perfettamente le lingue inglese, francese e tedesca. Fra i sui numerosi hobby è da segnalare l’astronomia. A ritirare il premio, il dirigente Angelo Musumeci.