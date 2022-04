Ecco la top 5 dei trend 2022 per la remise en forme

Arriva la primavera e arriva il momento della missione remise en forme. Per ritrovare il perfetto equilibrio, da RiminiWellness arrivano alcuni trend del movimento fisico che vanno dagli allenamenti più intensi a quelli soft delle discipline olistiche, fino ai massaggi rilassanti crio-dinamici. Queste e tante altre novità dal mondo fitness e wellness saranno presenti alla 16ma edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group, dal 2 al 5 giugno alla Fiera di Rimini.

-Digital Nordic Walking. Dopo il ricordo dei mesi trascorsi in casa, gli spazi esterni hanno assunto un valore ancora più prezioso. Le palestre hanno ampliato la propria offerta con stimolanti attività da svolgere in gruppo e all’aria aperta, così da allenarsi e allo stesso tempo favorire la socialità. Il Digital Nordic Walking è una tipologia di allenamento adatto a tutte le età, che unisce la camminata nordica ispirata allo sci di fondo alla tecnologia dei Gabel e-poles, bastoncini sensorizzati dotati di un esclusivo sistema digitale che esegue il monitoraggio dell’attività e dei parametri cinematici di entrambi gli arti superiori. I benefici di questo esercizio vanno dal miglioramento della coordinazione e della postura, oltre che della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, fino alla tonificazione dei muscoli. Inoltre, stare tanto tempo all’aria aperta incide in modo rilevante sulla riduzione dello stress.

-Cross Cardio Mobility. La mobilità è un aspetto spesso non adeguatamente considerato quando si parla di salute fisica. In realtà, avere una buona elasticità muscolare è fondamentale per sentirsi bene. Per questo, il metodo hit funzionale Cross Cardio ha sviluppato una tipologia di allenamento chiamata Mobility System, che coinvolge a 360 gradi l’individuo e coniuga l’aspetto cardiovascolare al concetto di mobilità. Si tratta di una serie di esercizi da svolgere a corpo libero in piedi, in quadrupedia o in posizione supina e prona, che mirano a migliorare la capacità di movimento del corpo nello spazio. Si otterrà una migliore consapevolezza del proprio fisico, lavorando sulla postura e sulla coordinazione motoria, con un conseguente aumento di flessibilità delle articolazioni. I benefici sono una riduzione della tensione muscolare, la prevenzione e la limitazione dei traumi all’apparato locomotore, oltre ovviamente ad un miglioramento della circolazione sanguigna.

-Bodyweight Flow. A volte non servono attrezzi per potenziare i muscoli. La dimostrazione è il Bodyweight Flow, una disciplina che si basa su esercizi a corpo libero e utilizza esclusivamente il peso dell’individuo contro la gravità per sviluppare forza e resistenza. L’obiettivo è quello di sviluppare una serie di 'abilità biomotorie', a partire da forza, agilità, elasticità, resistenza, potenza, velocità, flessibilità, coordinazione e, non per ultimo, equilibrio. La sua immediatezza e la semplicità della sua applicazione, nonché il fatto che richieda davvero pochi sforzi per iniziare la pratica, rendono il Bodyweight Flow perfetto sia per gli appassionati di fitness, sia per gli sportivi alle prime armi.

-Yoga Therapy. Bastano pochi minuti al giorno per cambiare lo stato della mente e il benessere nel corpo. Yoga Therapy è una branca terapeutica dello yoga che cura l’individuo attraverso un approccio integrale, volto ad una gestione dello stress e dei disturbi più comuni della vita quotidiana, dai classici mal di schiena ed emicrania, fino al mal di stomaco, cervicalgia, asma. È utile soprattutto per placare l’ansia e gli effetti causati dal cosiddetto ‘long Covid’ perché è una pratica che aiuta a trovare un’autoregolazione del proprio organismo grazie a specifici esercizi di meditazione, di respirazione (pranayama) e di particolari movimenti degli arti per creare dei vortici energetici.

-Massaggio Crio Dinamico con ghiaccio. È importante riservarsi anche dei piccoli momenti di relax personale per allentare le tensioni accumulate nel corso della vita quotidiana o per recuperare le forze dopo un intenso esercizio fisico. Il massaggio crio dinamico con ghiaccio è una innovativa tecnica contro i dolori, gli inestetismi della pelle e l’affaticamento muscolare. Già 2000 anni fa i romani avevano compreso che il caldo e il freddo erano in grado di agire sul dolore e nelle loro terme offrivano un genere di cure basato proprio su questo principio. Questa tecnica prevede di eseguire dei movimenti a contatto con la pelle con una particolare sfera fredda chiamata cryo-ball per attivare una vasodilatazione e un effetto anestetico che permettono di raffreddare in profondità la muscolatura durante una fase acuta di infortunio o dopo uno sforzo.