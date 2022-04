Ecco le aziende virtuose che partecipano alla Masterclass 2022 di B2Big®

Bologna, 12/04/2022 - Dopo il successo della prima edizione 2021, quest’anno si rinnova B2Big®, l’unico percorso formativo italiano sul marketing dedicato alle PMI che operano nei mercati business to business.

Protagonista di questo 2022 è sicuramente la Masterclass, un progetto strutturato su 12 incontri mensili, durante i quali vengono toccati tutti i punti essenziali del marketing strategico e del marketing operativo per le vendite nel B2B.

Poiché B2Big® nasce dall’esperienza sul campo dell’agenzia di marketing “L’Ippogrifo”, tutti i temi vengono spiegati traendo spunto dalla vita quotidiana delle imprese stesse presenti. E questo è un elemento valorizzante poiché, sullo scenario italiano della formazione, troppo spesso vige l’improvvisazione.

Al contrario, la Masterclass di B2Big® è frutto di una realtà, quella de L’Ippogrifo, che da 25 anni applica direttamente sul mercato le nozioni che insegna: le testa, le migliora e poi le mette a disposizione degli altri.

Anche per questo la Masterclass è stata progettata sul concetto di “imparare facendo”, poiché i meeting mensili richiedono la presenza fisica dei corsisti, affinché vengano seguiti in prima persona dai relatori, con il beneficio di una costante consulenza personalizzata.

In questo modo, durante la Masterclass i partecipanti ricevono tutti i contenuti formativi che, una volta tornati a casa, li mettono in condizione di progettare e supervisionare in autonomia un piano marketing su misura

Tutte le tematiche vengono trattate in chiave Formazione 4.0 e vedono impegnati diversi formatori specializzati nel B2B.

Gli incontri si svolgono 1 volta al mese a Bologna e le imprese, che stanno già partecipando all’edizione 2022 della Masterclass, provengono da tutta Italia.

Aderenti a questo percorso sono aziende virtuose che hanno capito l’importanza di posizionarsi correttamente sul mercato, grazie anche all’impegno di chi lavora al loro interno. Anche per questo, ogni impresa promuove la partecipazione alla Masterclass di più collaboratori contemporaneamente, al fine di valorizzare tutte le risorse e non solo gli addetti marketing o qualche singola figura di riferimento.

Le aziende partecipanti alla Masterclass sono tutte imprese “sane” che stanno ottenendo risultati eccellenti nei loro settori. Esse utilizzano lo strumento del marketing come acceleratore del proprio business, per restare al passo con il mercato attuale ed adeguarsi da subito alle richieste del futuro. Stiamo parlando di realtà di spicco, quali:

3DZ

AUTOMA

BORGIOLI

CUGHER

FACAU

FARAONE

FERRI MOBILI

FONDERIA VELO

GEASS

GLASS SERVICE

HYDRO FERT

INTENTIONS

LOG CENTER

MAGLIFICIO VENEZIA

MONTANARI TOUR

NEW COMPONIT

SIMERTEC

STUDIO CENTRO

TAILORSAN

I due co-fondatori di B2Big® così si esprimono sull’edizione 2022 della Masterclass:

Andrea Zucca, fondatore de L’ippogrifo: “Quest’anno c’è stata un'evoluzione rispetto al precedente, anche perché abbiamo introdotto i "tavoli da lavoro" che rendono protagonisti i partecipanti e li aiutano a mettere subito in pratica le nozioni acquisite nella loro realtà d’impresa”.

Aggiunge poi Nevio Zucca, co-titolare de L’Ippogrifo: “Un altro elemento di novità rispetto allo scorso anno è la presenza, come formatori, di più figure competenti, tutte esperte di specifici argomenti sempre legati al marketing B2B. Questa volta non ci siamo solo io e Andrea, ma possiamo contare su diversi professionisti che mettono a disposizione dei partecipanti alla Masterclass tutta la loro specifica esperienza”.

Ulteriori informazioni sul percorso formativo di B2Big® si possono trovare alla pagina: www.b2big.it

B2Big® è l’academy formativa de L’Ippogrifo®.

L’Ippogrifo® è un’agenzia specializzata in marketing e vendite B2B che dal 1996 sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia sia all’estero.

Per info: www.ippogrifogroup.com

e-mail: info@ippogrifogroup.com