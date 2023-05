Ecco Pu+Ra HPE, il concept che anticipa il Rinascimento di Lancia

Suggestioni del passato e tecnologie modernissime per un prototipo 100% elettrico, in attesa di vedere le nuove Ypsilon, Gamma e Delta

Un prototipo che è una 'finestra' sul futuro di Lancia, un modello che sintetizza le ambizioni del glorioso marchio e riprende il suo heritage e lo adatta ai nuovi tempi, grazie a tecnologie avanzate e partnership di alto livello. E' la Pu+Ra HPE, presentata oggi da Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, che la definisce "la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE". Un nome nel quale Pu+Ra rimanda al nuovo linguaggio di design del Brand, puro e radicale, mentre HPE significa High Performance Electric per una vettura che è al tempo stesso Eco-sostenibile, Emozionante ed Evoluta. La sigla HPE venne utilizzata per la prima volta negli anni 70 per la Lancia Beta per significare High Performance Estate, simbolo di sportività e praticità.

Realizzato con moduli tecnologici (come motore, batteria, sospensioni e freni) della nuova Ypsilon, il concept Pu+Ra HPE conferma la strategia di elettrificazione di Stellantis e anticipa il 'Rinascimento di Lancia' che prevede nel 2024 il lancio appunto della Nuova Ypsilon in versione sia ibrida che elettrica, mentre già dal 2026 saranno lanciate solo auto 100% elettriche, e dal 2028, in concomitanza con l’esordio della nuova Delta, il marchio venderà esclusivamente modelli elettrici.

Come ogni modello già calato nel futuro la Pu+Ra HPE è una vettura 100% elettrica, con una visione del marchio in termini di autonomia con oltre 700 km. Ma è anche la prima auto ispirata al mondo dell'arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, per un’esperienza di “home feeling” tipicamente italiana.

Lancia Pu+Ra HPE - che riprende nel design le suggestioni di Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre - è anche la prima vettura dotata dell’interfaccia virtuale S.A.L.A. che farà il suo debutto commerciale sulla nuova Ypsilon. E proprio grazie a S.A.L.A, Lancia sarà infatti il primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, consentendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce.

Per questo concept è stato scelto come colore il Progressive Green, definizione che contiene sia l'approccio al futuro del Marchio che la promessa di una mobilità green per il suo valore in termini di sostenibilità. Il colore verde bluastro, con un tono caldo di doratura, realizzato in metallo liquido con pigmenti di ultima generazione, rende omaggio alla storica Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. Sul laterale campeggia il nuovo logo Lancia, mentre il frontale rappresenta una reinterpretazione della storica calandra del marchio, ora proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce. Sopra il calice spicca la nuova scritta Lancia, realizzata con un font originale che trae ispirazione dal mondo della Moda. L’innovativo tetto circolare consente un’ampia visione panoramica, con un chiaro riferimento ad elementi di architettura tipici del nuovo Design Lancia.

Il concept presentato oggi continua il percorso di collaborazione con Cassina, altra eccellenza del Made in Italy che trasferisce la propria esperienza al settore automotive, focalizzandosi sui valori condivisi con Lancia, quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente. In questo senso è significativo che negli interni della vettura il 70% delle superfici che si possono toccare realizzate con materiali eco-sostenibili mentre tutta la parte posteriore della vettura e la zona inferiore degli interni sono realizzati con un nabuk vellutato (by Poltrona Frau) prodotto in Italia da una filiera certificata e privo di concia al cromo.

Ma la concept presentata oggi è soprattutto funzionale a 'preparare' il mercato all'arrivo dei nuovi modelli di serie a iniziare dalla nuova Ypsilon che - ha garantito Napolitano - "è finita, è bellissima ed è praticamente pronta per il lancio. Sarà un po' più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica, si rivolge a un pubblico più trasversale, è più europea ed è molto moderna". La nuova piccola del brand "arriverà a inizio del 2024 e sarà affiancata nel 2025 - ha rivelato - dalla versione HF, che sarà di 4 cm più larga, più bassa, avrà 240 cavalli". Un modello "più sportivo per gli appassionati, ma non solo".

Napolitano ha spiegato che il secondo nuovo modello, sarà "l’ammiraglia, che è davvero a buon punto e si chiamerà Gamma. Lunga quasi 4 metri e 70, solo elettrica, elegante e davvero molto innovativa" Un modello che punta a essere ancora più internazionale con "50% dei volumi in Italia, 50% fuori dall’Italia". Ai concessionari - ha annunciato - è stata anche mostrata la Delta, ultimo modello del Rinascimento di Lancia, in arrivo nel 2028.

L'arrivo del nuovo modello (e dei due in preparazione) richiede naturalmente uno sforzo in termini di commercializzazione e distribuzione. A fine 2022 - ricorda Napolitano - "abbiamo lanciato la nuova Corporate Identity di Lancia e stiamo per iniziare i lavori per rinnovare tutte le concessionarie italiane: le prime 30 saranno pronte entro fine giugno e saranno 100 entro dicembre. Tutta la rete sarà rinnovata entro il primo trimestre del 2024, per il grande momento che tutti aspettiamo, il lancio appunto della Nuova Ypsilon". Ma "continua anche il nostro piano di sviluppo in Europa. Come sapete, ci stiamo concentrando su Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e abbiamo deciso di aggiungere il Portogallo. Abbiamo nominato i nostri Country Manager e abbiamo firmato i primi 30 contratti fuori dall'Italia, prevediamo di avere 70 nuovi concessionari in altrettanto grandi città entro la prima metà del 2024 per portare subito sui mercati europei la nuova Ypsilon". "Come abbiamo già detto, non vogliamo tanti concessionari, non li vogliamo troppo grandi, ma con grande passione nelle aree giuste e a contatto con i nostri clienti" ha aggiunto.

"A gennaio 2024 - ha osservato Napolitano - Lancia entrerà nel “New Retailer Model” insieme ad Alfa Romeo e DS, il nuovo modello distributivo sostenibile che Stellantis sta costruendo insieme alle associazioni dei concessionari europei che, peraltro hanno appena dato il loro parere favorevole. A luglio di quest’anno partirà la fase pilota in Olanda, Austria, Belgio e Lussemburgo. Il resto dell’Europa seguirà, progressivamente". Napolitano ha ribadito la "grande attenzione al mondo digitale" anche perché "già oggi, nel primo trimestre, le vendite on-line sono cresciute fino a raggiungere il 15% del totale".