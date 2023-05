Eco Coib, la coibentazione su tubazioni e serbatoi per il risparmio energetico e la sicurezza

Antonio Esposito e Carlo Sorrentino trovano soluzioni adatte per risolvere problematiche di dispersione e condensazione

Castellammare di Stabia (Na) ,19/05/2023. La coibentazione su tubazioni e serbatoi diventa della massima importanza per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e le abitazioni private dotate di sistemi che ne prevedono la loro installazione, con materiali innovativi e al passo coi tempi capaci di rispondere alle esigenze di carattere energetico, della dispersione del calore, della conseguente condensazione. Ma cosa avviene con la coibentazione? “Grazie a questi sistemi si impedisce la perdita del calore attraverso la superficie delle tubazioni quando queste operano a temperature molto superiori rispetto a quelle ambientali”, spiegano Antonio Esposito e Carlo Sorrentino, soci fondatori della Eco Coib di Castellammare di Stabia. “Applicando l’isolamento si forma una resistenza termica tale da ridurre al minimo la dispersione, con numerosi altri vantaggi”, proseguono i titolari dell’azienda campana. Sono molteplici i motivi per i quali si esegue la coibentazione, che avviene con materiali quali coppelle in lana di roccia per le temperature calde, mentre per le temperature fredde coppelle in poliestere espanso o lastre. Pensiamo alla condensazione: come spiegato da Esposito e Sorrentino, dove operano tubazioni a temperature inferiori a quella ambientale, il vapore acqueo tende a rimanere sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni e gocciolamenti. Negli impianti frigoriferi, invece, dove la temperatura è sotto lo zero, la condensazione causa la formazione di strati di ghiaccio. Da qui la necessità dell’isolamento del tubo, che impedisce la formazione di condensa, ma “a condizione che la temperatura della superficie dell’isolante — raccontano i soci di Eco Coib — sia superiore alla temperatura di rugiada dell'aria e l'isolante stesso sia impermeabile”. Una vera e propria barriera vapore, che evita cosi al vapore acqueo di passare attraverso l'isolante per condensare sulla superficie del tubo. Non solo: esiste un profilo di sicurezza significativo nella necessità di coibentazione. “In caso di tubazioni o apparecchiature convoglianti fluidi con temperature estreme, esiste il rischio di lesioni alle persone che entrano in contatto fisico con esse. In questo caso — spiegano Esposito e Sorrentino — vanno isolate per portare la temperatura di superficie a un livello di sicurezza”. Tra i vantaggi della coibentazione su tubazioni e serbatoi, la rimozione dei rumori attraverso materiali acusticamente adeguati come elastomeri o simili, accoppiati con strati di lamina in piombo. “L'isolamento deve essere continuo, anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti”, sottolineano i soci di Eco Coib, che mettono in guardia anche sui rischi del congelamento. Ad esempio, negli impianti idraulici posizionati all'esterno o in zone non riscaldate dove la temperatura ambiente può scendere sotto ai zero gradi, l'acqua nella tubazione può potenzialmente congelare. Quando l'acqua ghiaccia, provoca una espansione termica negativa, come spiegato dai due titolari, rischiando di causare la rottura del tubo. “L'isolamento del tubo non può impedire il congelamento di acqua stagnante all’interno, ma può aumentare il tempo necessario perché questo avvenga. Per una maggiore sicurezza — ricordano Esposito e Sorrentino — è consigliato tracciare il tubo con un cavo scaldante o assicurare un flusso costante dell’acqua”.

