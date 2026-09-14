Mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città saranno al centro della nuova edizione di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma (Centro Congressi Piazza di Spagna, via Alibert 5A) il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

Due mattinate di incontri, approfondimenti e interviste che metteranno a confronto istituzioni, imprese, esperti e rappresentanti del mondo della ricerca sui principali cambiamenti che stanno interessando il modo di muoversi e di vivere le città, toccando diversi temi: educazione ambientale, forestazione urbana, iniziative efficaci nel contrasto al cambiamento climatico, desertificazione commerciale dei centri urbani, mobilità elettrica e automazione alla guida, Mobility-as-a-service, economia circolare, sicurezza e qualità della vita.