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ECO Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti

ECO Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti
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14 settembre 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città saranno al centro della nuova edizione di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma (Centro Congressi Piazza di Spagna, via Alibert 5A) il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

Due mattinate di incontri, approfondimenti e interviste che metteranno a confronto istituzioni, imprese, esperti e rappresentanti del mondo della ricerca sui principali cambiamenti che stanno interessando il modo di muoversi e di vivere le città, toccando diversi temi: educazione ambientale, forestazione urbana, iniziative efficaci nel contrasto al cambiamento climatico, desertificazione commerciale dei centri urbani, mobilità elettrica e automazione alla guida, Mobility-as-a-service, economia circolare, sicurezza e qualità della vita.

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Mobilità Sostenibile Città Intelligenti Innovazione Ambientale Trasformazione Città
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