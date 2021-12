Eco2Way: vincono le cicogne! L’eco-progetto ceco si aggiudica il finanziamento di Raben Group per la costruzione di un’oasi di 40.000 m2 per le cicogne bianche in Repubblica Ceca

Wojciech Brzuska: “Raben SITTAM continuerà a supportare l’associazione The Black Bag nelle proprie attività di pulizia delle coste italiane”

Cornaredo (MI), 16 dicembre 2021.Con il 43% dei voti totali, Storks, l’iniziativa ceca nata con l’obiettivo di costruire l'Oasi per le cicogne a Dvůr Králové nadLabem, si aggiudica ufficialmente i finanziamenti stanziati da Raben Group, leader europeo nel settore dei trasporti e della logistica, in occasione del suo 90° anniversario.

Si è ufficialmente concluso “Eco2Way – 90 giorni verso un futuro migliore”, lo straordinario viaggio intrapreso da Raben Group alla scoperta dei luoghi in Europa che soffrono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico. Un progetto nato per celebrare il 90° anniversario del gruppo che negli anni si è distinto per il suo approccio globale al concetto di CSR, integrando attività socialmente responsabili con la strategia aziendale.

La fase finale di questo meraviglioso viaggio, iniziato il 1° aprile di quest’anno, ha visto trionfare il progetto ceco Storks, una tra le tre iniziative in gara preposte alla creazione di un ambiente salubre per le generazioni attuali e quelle future. Il progetto, la cui partenza è prevista per l’anno prossimo, sarà realizzato dall'organizzazione ČSOP JARO Jaroměř che potrà godere di un sovvenzionamento da parte dell’operatore logistico per la costruzione di un’oasi per le cicogne a Dvůr Králové nad Labem, in Repubblica Ceca: la creazione di un’area con zone umide e stagni contribuirà ad incrementare la popolazione di questi uccelli da poche decine a diverse centinaia all’anno e ad aumentare il numero di nidi e luoghi di riposo lungo le rotte migratorie.

"È difficile immaginare la nostra vita senza la logistica, ma non possiamo ignorare l'impatto che essa ha, senza dubbio, sull'ambiente. Raben Group ne è consapevole ecco perché, guidati dalla responsabilità sociale, cerchiamo da tempo di ridurre al minimo questo impatto. Uno dei modi per farlo è sostenere progetti incentrati sulla protezione dell'ambiente - dice Jakub Trnka, amministratore delegato di Raben Logistics Czech. - Sono molto contento che sia stato il progetto ceco a vincere la votazione. Sono orgoglioso che saremo il partner generale di questo progetto e ancora una volta possiamo aiutare a raggiungere un nobile obiettivo - aggiunge.

Tra i tre progetti finalisti anche il ROV (Remoted Operated Vehicle) italiano QYSEA FIFISH V6s per il rilevamento dei fondali marini in diverse zone costiere d’Italia, promosso da Raben SITTAM, filiale italiana del Raben Group con sede a Cornaredo, e da The Black Bag, gruppo di tutela ambientale che si occupa della pulizia delle spiagge attraverso l’organizzazione di eventi e al prezioso aiuto dei suoi volontari.

“Come parte integrante di Raben Group, anche noi di Raben SITTAM non possiamo che essere orgogliosi di sostenere il progetto Storks” ha dichiarato Wojciech Brzuska, CEO di Raben SITTAM. “Purtroppo, non sempre la vita ci pone davanti a scelte facili ed è stato un vero peccato poter scegliere solo una tra tre iniziative così valide. La protezione delle diverse specie ornitologiche è legata alla conservazione di molte altre specie, animali e vegetali, garantendo così un ecosistema sano. La salute dei nostri mari e delle nostre spiagge, però, è un tema che ci sta molto a cuore e su cui non vorremmo che calasse mai l’attenzione. Ecco perché, nell’anno a venire, ci piacerebbe provare ad attuare, almeno in parte, il progetto del ROV QYSEA FIFISH V6s. Da parte nostra, ci impegneremo, comunque, a supportare l’associazione The Black Bag nelle proprie attività”.

Anche se nessuna iniziativa polacca è arrivata tra i finalisti, la natura locale ha potuto comunque beneficiare delle celebrazioni per l'anniversario del gruppo. Del resto, l'ecologia ricopre un ruolo molto importante all’interno della compagnia: ogni anno Raben Group investe in soluzioni di trasporto e stoccaggio efficienti ed ecocompatibili e pianta migliaia di alberi che neutralizzano tonnellate di CO2. Ecco perché nell'ottobre di quest'anno sono stati piantati 10.000 alberi nel Parco Nazionale dei Monti Stołowe (Polonia), ovvero più della metà delle piantine che il Gruppo Raben ha sponsorizzato durante le otto edizioni della campagna "E-invoice=Higher Culture"" e ben 1/3 di tutte le azioni di piantumazione realizzate finora.

Raben Group

Raben Group è un gruppo di trasporto e logistica che offre servizi TFL: contractlogistics, road network (domestici, internazionali e orientali), FreshLogistics, FTL &intermodaltransport, sea e air freight.

Più di 90 anni di esperienza hanno permesso al Gruppo di essere riconosciuto sul mercato come un partner affidabile e di costruire e mantenere relazione a lungo termine con i propri clienti.

L’azienda offre servizi di logistica “con un volto umano” per piccole, medie e grandi imprese. Nel proprio business, Raben adotta, in primis, un modello di fair play perché ritiene che le relazioni basate sull'onestà reciproca costruiscano un domani migliore.

Il Gruppo ha più di 160 filiali in 14 paesi in Europa (Polonia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia e Italia), gestisce approssimativamente 1,300,000 m2 di warehousecapacity e una flotta di 9.000 veicoli. Raben è “People with Drive”. È un team di persone che amano sfidarsi e fare gruppo per raggiungere un unico obiettivo. Ognuno degli oltre 10.000 dipendenti ha il proprio “drive” che porta avanti il team. Ciò che ci differenzia è il nostro spirito imprenditoriale, la nostra energia e la costante ricerca di qualcosa di più. Pertanto, attua coerentemente la sua strategia di sviluppo sostenibile basata su tre pilastri: organizzazione responsabile, protezione dell'ambiente e impatto sociale. In occasione del suo 90° anniversario nel 2021, siete invitati a seguire il tour Eco2Way su www.raben90years.com.

Per maggiori informazioni: www.raben-group.com

Contatti:

Ufficio stampa Different - Simone Contini

simone.contini@differentglobal.com