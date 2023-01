Ecobonus 2023, ripartono incentivi auto: domande dal 10 gennaio

Ripartono nel 2023 gli incentivi per le auto con l'ecobonus. Con il nuovo anno infatti, rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono di nuovo disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it solo a partire dalle ore 10 di lunedì 10 gennaio.