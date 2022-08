EcoFlow partecipa all'IFA 2022 con il debutto della nuova stazione di alimentazione portatile DELTA 2

L'evento di settembre EcoFlow presenterà anche la sua gamma completa di soluzioni energetiche ecocompatibili.

BERLINO, 9 agosto 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, ha annunciato oggi che parteciperà all'IFA 2022, che si terrà dal 2 al 6 settembre a Berlino, in Germania. Durante l'evento, EcoFlow presenterà la sua ultima innovazione nelle centrali elettriche portatili per famiglie, EcoFlow DELTA 2.

"Non esiste una piattaforma migliore per il debutto delle nostre centrali elettriche portatili di nuova generazione che la più grande fiera europea per l'elettronica di consumo e per la casa", ha dichiarato Ryan Xing, Regional Head per l'Europa di EcoFlow. "Nutriamo grandi aspettative per il nuovo prodotto, poiché è destinato a stabilire un nuovo punto di riferimento per il settore. La presentazione del DELTA 2 all'IFA 2022 è un passo importante nella nostra espansione all'interno del mercato europeo e rappresenta il nostro impegno a fornire ai consumatori europei soluzioni energetiche pratiche ed ecologiche. "

Secondo un recente studio di Allied Market Research, nel 2020 l'Europa deteneva un terzo della quota del mercato globale delle energie rinnovabili, con il mercato europeo delle energie rinnovabili che dovrebbe crescere a un tasso CAGR dell'8,4% dal 2021 al 2030. Negli ultimi anni, EcoFlow ha assunto una posizione di leadership nel mercato europeo, dove i consumatori hanno mostrato un entusiasmo eccezionale nei confronti dei prodotti energetici ecologici e delle soluzioni per le energie rinnovabili. Nel 2022, il mercato europeo è diventato il secondo mercato più grande di EcoFlow, dopo gli Stati Uniti. Durante il Prime Day 2022, EcoFlow è stato il venditore numero uno in Europa nella categoria delle soluzioni energetiche ecocompatibili.

"EcoFlow DELTA 2 è il nostro prossimo passo nel nostro percorso volto ad aiutare famiglie e individui di tutto il mondo ad allontanarsi dai limiti delle reti elettriche fisse e a trascendere il modo in cui generano, immagazzinano e utilizzano energia. EcoFlow continuerà a tenere il passo con la crescente domanda di energia rinnovabile del mercato europeo continuando a sviluppare soluzioni energetiche innovative e portatili", ha dichiarato Xing.

Date: dal 2 settembre al 6 settembre 2022Orari: dalle 10:00 alle 18:00 GMT+2Ubicazione: Padiglione 3.2, Stand 108, Messe Berlin, Berlino, Germania

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. Grazie a una rete di oltre 400 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Germania: de.ecoflow.comRegno Unito: www.ecoflow.com/ukFrancia: fr.ecoflow.comAltri paesi europei: eu.ecoflow.com

Donna DingEcoFlow PR Manager, Europedonna.ding@ecoflow.com +86 18138401354

