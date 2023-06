EcoFlow presenta PowerOcean: soluzione domestica a batteria per un'indipendenza energetica facile e innovativa

Tra le novità anche PowerOcean DC Fit, soluzione di ammodernamento per l'accumulo

MILANO, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche ecocompatibili, compie oggi un ulteriore passo verso il proprio obiettivo di fornire a tutti "The Power of Home": lo fa in occasione della fiera europea ees 2023, con il lancio di EcoFlow PowerOcean. PowerOcean, in arrivo per il momento solo sul mercato tedesco, è una batteria solare domestica trifase; una soluzione premium caratterizzata da investimento iniziale flessibile, livelli di sicurezza eccezionali, energia di backup elevata e controllo intelligente, progettata per raggiungere l'indipendenza energetica dell'intera abitazione.

Con la soluzione domestica solare a batteria PowerOcean e l'impianto fotovoltaico da balcone PowerStream, EcoFlow dimostra il proprio impegno nell'offrire soluzioni energetiche intelligenti ad hoc per i bisogni di ogni famiglia. Che si tratti di case in affitto o di proprietà, di appartamenti o case indipendenti, e di fabbisogni energetici più o meno elevati, EcoFlow offre soluzioni affidabili e sostenibili a qualsiasi tipologia di abitazione.

Già leader nel campo delle soluzioni di alimentazione portatili, nel 2023 EcoFlow, ispirata dai propri utenti, sta compiendo una transizione verso soluzioni domestiche solari a batteria. Nel corso di una ricerca condotta nel 2022 in 21 città di tutto il mondo, EcoFlow ha rilevato che molti utenti stavano adattando le proprie soluzioni solari domestiche ai prodotti EcoFlow già esistenti, e si è resa conto che le fonti di energia sostenibile per l'intera casa erano diventate una necessità impellente.

Proprio per rispondere a una delle principali esigenze del nostro tempo, Ecoflow ha deciso di portare "The Power of Home" in ogni casa. Fin dal primo giorno, questo è stato il sogno e la missione di EcoFlow: fornire soluzioni energetiche ecocompatibili per individui e famiglie.

"Dove stiamo andando? EcoFlow si muove verso un futuro dove tutti possano prendersi cura della propria famiglia e prepararsi a crisi energetiche sempre più frequenti," ha dichiarato Magda Partyka, Communications Manager of Europe di EcoFlow. "PowerOcean offre una soluzione di indipendenza energetica a ogni casa, e segna quindi un traguardo nel percorso di EcoFlow volto ad alimentare il mondo con energia nuova".

Una soluzione domestica solare a batteria accessibileI componenti chiave di PowerOcean sono un inverter ibrido trifase e batterie LFP. Ogni batteria è dotata di un convertitore DC-DC integrato, che consente la conversione da 48V a 800V, facendo sì che l'inverter ibrido possa operare facilmente con una sola batteria. Rispetto ai sistemi di batterie connessi in serie, che hanno bisogno anche di due o tre batterie per iniziare, PowerOcean rappresenta un'opzione con un investimento minimo più contenuto.

Con una capacità base di 5kWh, PowerOcean è espandibile fino a 45kWh connettendolo ad un massimo di 9 batterie, dando la possibilità agli utenti di personalizzare la propria soluzione in base al fabbisogno energetico e alle possibilità economiche. Inoltre, le batterie supportano la connessione parallela e in questo modo si evita che si influenzino a vicenda. Di conseguenza, in caso di guasto di una delle batterie, sarà sufficiente sostituire quella e non tutte le altre.

Standard di affidabilità e sicurezzaGrazie all'utilizzo di celle CATL con chimica LFP, PowerOcean offre 6.000 cicli di ricarica, il che significa che grazie a PowerOcean si può alimentare la propria casa ogni giorno per più di 15 anni. Inoltre, PowerOcean è coperto da una garanzia di 15 anni che garantisce agli utenti un ulteriore livello di tranquillità.

In aggiunta, EcoFlow stabilisce un nuovo standard per il settore, in quanto ogni batteria comprende un modulo di protezione antincendio integrato, che si attiva in caso la temperatura superi i 170°C. Non solo, i moduli di riscaldamento automatico presenti in ogni batteria ne assicurano il funzionamento anche con una temperatura di -20°C. L'intero sistema è classificato IP65 per garantire che l'alimentazione possa avvenire in varie condizioni atmosferiche.

La perfetta riserva di energia domestica per qualsiasi evenienzaL'inverter ibrido Ecoflow è integrato con un modulo di riserva, che fornisce fino a 10kWh di output per alimentare quasi tutti gli elettrodomestici, tra cui pompe dell'acqua, lavatrici e lavastoviglie. Sommandolo ad un sistema di batterie espandibile fino a un massimo di 45kWh, PowerOcean permette a tutti di non compromettere la propria qualità di vita nemmeno durante un blackout. Inoltre, PowerOcean offre uno switch automatico velocissimo per alimentare gli elettrodomestici essenziali ogni volta che la rete elettrica viene a mancare, il che rende quasi impossibile accorgersi dell'assenza di corrente.

Design innovativo alla portata di tuttiPowerOcean richiede un tempo di installazione senza cablaggio di soli 10 minuti [1] e il suo processo di avviamento ultra-rapido a tre fasi assicura agli utenti un grande risparmio di tempo. In aggiunta, PowerOcean è caratterizzato da un design raffinato e compatto con batterie ultra-sottili (180mm) che possono essere collocate in qualsiasi seminterrato o garage e consente di risparmiare spazio utile per ospitare altri apparecchi, oltre che la possibilità di impilare le batterie con terminali a scatto per eliminare l'ingombro dei cavi. Ultimo ma non per importanza, PowerOcean offre un sistema di gestione dell'energia accessibile tramite l'app di EcoFlow e il portale web, permettendo agli utenti di monitorare e gestire il proprio utilizzo energetico in tempo reale e di risparmiare sulla bolletta.

PowerOcean DC Fit – Cambia di meno, risparmia di piùSecondo EUPD Research, in Germania sono stati installati più di 1.67 milioni di impianti fotovoltaici residenziali: di questi, meno del 40% è integrato con un impianto di accumulo di energia, e sono quindi circa un milione le famiglie che si trovano ad affrontare un calo della FiT (Feed-in Tariff) con la necessità di trovare una soluzione di accumulo accessibile con cui aggiornare il proprio sistema. Ecco perché, ai proprietari di case dove sia già stato installato un impianto fotovoltaico residenziale, EcoFlow offre PowerOcean DC Fit: una soluzione semplice ed economica con cui integrare una batteria di accumulo.

Grazie all'eccezionale tecnologia di abbinamento PV di EcoFlow, PowerOcean DC Fit utilizza le stesse batterie di PowerOcean e permette la connessione direttamente con gli impianti fotovoltaici esistenti, senza il bisogno di un'autorizzazione, che può richiedere settimane. Oltre a ciò, PowerOcean DC Fit non necessita della sostituzione di cavi AC oppure di uno storage inverter.

PowerOcean DC Fit è compatibile con la maggior parte degli inverter PV presenti sul mercato grazie ad un algoritmo di controllo innovativo e auto-adattivo, e presenta un design minimale all-in-one che supporta l'integrazione perfetta tra le batterie e i dispositivi di conversione. In conclusione, con PowerOcean DC Fit è possibile raggiungere l'autosufficienza energetica in modo più semplice e con un investimento ridotto, semplicemente aggiungendo batterie di accumulo fino a 15kWh agli impianti fotovoltaici domestici esistenti.

Prezzi e disponibilitàEcoFlow PowerOcean e PowerOcean DC Fit saranno disponibili in Germania a partire dal 14 giugno 2023. È possibile registrarsi inserendo la propria mail sul sito di EcoFlow per ricevere un preventivo gratuito.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, la mission di EcoFlow è quella di essere un partner affidabile per persone e famiglie in tutto il mondo, fornendo soluzioni energetiche accessibili e rinnovabili per l'uso domestico, all'aperto, e in mobilità. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2.5 milioni di utenti in più di 100 mercati in ogni parte del mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

[1] Il tempo di installazione si basa sui risultati di test interni. La reale durata potrebbe variare.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2100816/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecoflow-presenta-powerocean-soluzione-domestica-a-batteria-per-unindipendenza-energetica-facile-e-innovativa-301850459.html