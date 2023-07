Ecommerce, Pirrone (Altroconsumo): "Sta cambiando vita consumatori"

“Lo sviluppo dell’e-commerce sta cambiando la vita dei consumatori”. A dirlo Alberto Pirrone, direttore generale Altroconsumo, commentando i risultati della ricerca realizzata da The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Amazon sull’impatto dell’e-commerce sui cittadini e le imprese in Italia.

“Tra le ragioni dello stabilizzarsi della crescita anche dopo la pandemia - spiega - non c’è solo la maggior disponibilità a catalogo di prodotti, ma anche la possibilità di trovare condizioni di acquisto in molti casi più convenienti. Un aspetto, questo, che può risultare molto importante per i consumatori di fronte alla persistente pressione inflazionistica che – come spesso misurato anche nelle nostre indagini - da tempo ormai mina la spesa delle famiglie”.

“Tutto ciò - avverte - a patto di mantenere sempre condizioni di responsabilità e trasparenza da parte di chi vende online su tutte le componenti di prezzo e di servizio, come ad esempio le spese di spedizione. È indispensabile continuare a lavorare per dare alle persone strumenti concreti con cui cogliere queste opportunità, con ricadute positive sul loro portafoglio e sul sistema Paese”.