Economia Circolare, De Molli (Ambrosetti): "Necessaria politica industriale seria per proteggere filiere delle materie prime"

“Occorre indirizzare una visione di politica industriale seria che mette al centro del disegno strategico manufatturiero una realizzazione di un’industria del made in Italy, come quelle del design, dell’innovazione e del cibo. Le filiere relative alle materie prime strategiche dovrebbero essere altrettanto protette”. Così l’Amministratore delegato del The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli, a margine dell’evento di presentazione del Position Paper, “materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, tenutosi a Roma presso l’auditorium Ara Pacis.