Economia circolare, è online sondaggio 'imagine circularity'

E' on line, fino al 19 aprile, il sondaggio internazionale 'imagine circularity', realizzato con l’obiettivo di verificare la percezione e la visione dell’economia circolare a livello globale e migliorarne conoscenza e diffusione. L’iniziativa è promossa da Revolve Circular, organizzazione no profit impegnata per una transizione verso una società sempre più circolare ed inclusiva, dal Copernicus Institute of Sustainable Development dell’Università di Utrecht in collaborazione con l’Università di Torino, l’Università di Messina, l’Università di Chieti-Pescara, con il supporto di Icesp - la Piattaforma Italiana degli Attori per l’Economia Circolare tra cui Enea che coordina la piattaforma e Pvc Forum Italia.

Il questionario, disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano, si compone di una parte comune a tutti i Paesi, con domande divise in 6 aree tematiche che riguardano visione, azioni, ambiti e attività quotidiane legati all’economia circolare, con l’aggiunta di tre temi/domande specifiche per ogni Paese. Per l’Italia sono: Economia circolare e cambiamenti climatici; Scelte di acquisto e consumo alimentare; Ruolo dei diversi attori per la transizione circolare.