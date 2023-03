Economia circolare e transizione energetica, convegno a Roma

Transizione energetica ed economia circolare sono le due facce dell’impegno per assicurare al Pianeta un futuro sostenibile. A parlarne saranno accademici, economisti e rappresentanti di enti e consorzi ambientali italiani insieme per valorizzare il ruolo dell’economia circolare nella transizione energetica. Il 7 marzo 2023, dalle 9.30, presso Spazio Europa (Via 4 Novembre, Roma), si terrà l'evento 'Il ruolo dell'economia circolare nella politica energetica europea', organizzato dal Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati) insieme all’Aiee (Associazione italiana Economisti dell’Energia).

Il convegno sarà l’occasione per analizzare la posizione dell'Italia rispetto agli obiettivi circolari sanciti dall'Ue e discutere dello stato dell’arte dell’economia circolare e le sue criticità. A sottolineare i risultati raggiunti saranno cinque esperienze concrete raccontate dai consorzi di filiera, che illustreranno l’impegno e gli obiettivi raggiunti attraverso la loro attività anche nei confronti della transizione energetica.