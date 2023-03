Economia circolare. Piunti: “Energia nei rifiuti: non abbandoniamoli, rigeneriamoli”

A margine del convegno “Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea” promosso dal Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, e da AIEE, l’Associazione Economisti italiani dell’energia, svoltosi Martedì 7 marzo a Roma presso la sede di Spazio Europa, è intervenuto il presidente del Consorzio Riccardo Piunti, spiegando come la crisi energetica insegni a non sprecare ciò che si può ottenere dai rifiuti, in quanto contengono energia e nuove risorse da rigenerare, invece che da sottrarre al pianeta.