Economia Circolare, Urso: "Condividiamo progetto di Iren. Siamo Paese del saper fare".

“Condividiamo il progetto di Iren e lo vogliamo incentivare per realizzare un’economia circolare sulle materie prime critiche. In questo modo l’Italia può assumere la leadership in Europa anche riguardo queste. Noi siamo il paese del saper fare”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento di presentazione del Position Paper, “materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, tenutosi a Roma presso l’auditorium Ara Pacis.