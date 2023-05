Economia del Mare, Tagliavanti (Camera di Commercio Roma): “Italia presidi Mediterraneo in termini economici e politici”

"Gli italiani pur essendo immersi in uno dei mari più importanti del mondo non ne hanno avuto la consapevolezza. In questo mare, che rappresenta il 3% delle acque emerse passa più del 30% dei commerci internazionali e si incontrano 3 continenti. Questo mare dev’essere presidiato in termini economici e politici dall’Italia: nel convegno di questi giorni si sono sentite tante voci che vanno in questa direzione.” Ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti a margine del 2° summit nazionale sull’Economia del Mare - Blue Forum a Gaeta.