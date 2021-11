“ Manageritalia ha una lunga storia di collaborazione con le Istituzioni. Abbiamo infatti messo a disposizione le nostre competenze e il nostro lavoro, anche gratuitamente, per la realizzazione di progetti e per l’erogazione di servizi”. Così il Presidente di Manageritalia, Mario Mantovani, in occasione della 97esima Assemblea Nazionale della Federazione, ponendo in luce la capacità dei manager di creare una potente sinergia con le Istituzioni e la Pubblica amministrazione.