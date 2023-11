10 Corso Como cambia pelle, al via rinnovamento

10 Corso Como inaugura un nuovo capitolo: un progetto architettonico innovativo che ne ridisegna gli spazi come una Wunderkammer contemporanea, mentre una rinnovata offerta culturale sui temi del presente, lo anima, rendendolo luogo di vita e di incontro. Il Dna del marchio trentennale, legato alla cultura dell’immagine e alla ricerca di moda colta, è interpretato secondo la visione di Tiziana Fausti che ha acquisito l’iconico brand e concept store nel settembre 2020. Grazie all’esperienza e alla sensibilità dell’imprenditrice, 10 Corso Como comincia una nuova fase: l’obiettivo è coniugare la ricchezza dei riferimenti culturali della sua storia con un alto posizionamento commerciale, attraverso una visione inclusiva e poliedrica.

Lo spazio, situato nella storica location di Milano in Corso Como 10, un ecosistema unico che include la boutique, il café, l’area culturale e le 3Rooms, è ripensato attraverso il progetto architettonico dell’agenzia interdisciplinare 2050+, fondata dall’architetto e curatore Ippolito Pestellini Laparelli, già presidente della Giuria Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2023 e partner di Oma. Tramite una serie di interventi micro-tattici, o micro-architetture, il progetto facilita la transizione e la connessione tra gli spazi e le esperienze attraverso le diverse dimensioni che coesistono all’interno di 10 Corso Como: design, arte, fotografia, food, natura urbana.

Teatro flessibile in grado di cambiare forma e identità, il progetto del nuovo 10 Corso Como è concepito come una piattaforma di scambio, un coro armonioso di interventi, dialogo e collaborazione con altri attori quali designer, artisti, botanici. I lavori di rinnovamento, iniziati nel mese di novembre 2023, coinvolgono l’intero edificio. Gli ambienti ripensati saranno svelati in diversi momenti, a partire da primavera 2024. Contestualmente allo svelare dei nuovi spazi e alla costante ricerca di un prodotto unico ed esclusivo, 10 Corso Como presenterà un calendario di mostre e un public program per ampliare il confronto con la città di Milano.

La nuova visione si aprirà alla comunità creativa e accademica attraverso scambi e conversazioni culturali: 10 Corso Como diventerà uno spazio vibrante e in continua trasformazione dove temi del contemporaneo come sostenibilità, attivismo e rapporti umani incontrano arte, moda e cultura. Con un taglio innovativo e trasversale, gli spazi accoglieranno anche una selezione editoriale di volumi rari, magazine internazionali, collezioni di design e tecnologia, sound design e music experience. La rinnovata offerta culturale di 10 Corso Como includerà mostre dedicate alle intersezioni dei linguaggi creativi, con una particolare attenzione alla fotografia, alla storia della moda e alle arti applicate. Un iniziale ciclo di mostre d’arte contemporanea, concepito dal critico d’arte e curatore Alessandro Rabottini, metterà in luce alcuni aspetti del contributo dell’arte nel dibattito attuale intorno alla moda.

Le iniziative espositive sulla moda, a cura di Alessio de' Navasques, docente di Fashion Archives presso Sapienza Università di Roma e curatore, dialogheranno tanto con realtà e artisti del contemporaneo, quanto con il patrimonio rappresentato da archivi e collezioni storiche, e contribuiranno a un programma che si estenderà a tutto l’organismo 10 Corso Como, intervenendo nei diversi ambienti del concept store. Il mondo attuale nelle sue diverse intersezioni diventa il modo per reinventare e reinterpretare l’atmosfera magica, rarefatta e sfaccettata di 10 Corso Como, come un giardino segreto dove scoprire sempre qualcosa di inaspettato.