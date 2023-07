2023 Ifad Innovation Day, Scarabelli (Cariplo Factory): “Acceleriamo innovazione e collaborazione tra attori diversi”

“Cariplo Factory nasce come azienda orientata allo scopo di accelerare l'ecosistema dell'innovazione italiano. Siamo una società benefit, braccio operativo di Fondazione Cariplo, uno degli attori più rilevanti in Europa per la filantropia. La nostra missione è creare impatti culturali, sociali e ambientali. Dal 2016 gestiamo diversi progetti di innovazione aperta, e abbiamo consolidato il nostro ruolo nell’ecosistema. Ciò significa che facilitiamo la collaborazione e le sinergie tra grandi cooperazioni, startup, istituzioni, società civili, soggetti pubblici e privati, soggetti profit e non profit. Attori che di solito fanno fatica ad ascoltarsi e a collaborare”. Queste le parole di Matteo Scarabelli, Chief Communications Officer Cariplo Factory, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.