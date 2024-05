3daysofdesign 2024: il festival del design a Copenaghen

Tutto è iniziato nel 2013 da un'idea promossa da quattro brand danesi, organizzata in un vecchio magazzino a Nordhavn. Da allora, 3daysofdesign ha continuato a promuovere talenti emergenti, mettere in luce le azende leader del settore, favorire connessioni e, soprattutto, ispirare innovazione e una passione collettiva per il design. Da un inizio modesto, il festival è diventato un evento significativo nel calendario globale del design.

Per l'edizione 2024, il festival ospiterà oltre 350 espositori che mostreranno prospettive diverse all'interno del mondo del design, visibili in showroom, gallerie e spazi espositivi in tutta Copenaghen.

Il focus di 3daysofdesign rimane fedele ai suoi valori fondamentali ovvero quello di promuovere il design innovativo e l'artigianato, con un solido impegno verso la sostenibilità. Altrettanto cruciale e imperativo per la crescita sociale è intendere il design come forza unificante. In un'era in cui la solitudine è emersa come una preoccupazione sanitaria diffusa, è evidente che l'approccio alla risoluzione dei problemi sociali deve evolversi. Qui il design può svolgere un ruolo fondamentale come catalizzatore per coltivare connessioni genuine. Per questo motivo, 3daysofdesign promuove il concetto di design inclusivo e centrato sull'uomo che arricchisce le nostre vite, influenzando il modo in cui ci connettiamo con i prodotti, l'ambiente e gli altri.

Tra le novità dell'edizione 2024 ci sono i nuovi distretti del design e la serie Design Walk, guidata dal team di 3daysofdesign, che permette di approfondire le installazioni selezionate e la cultura del design della città.

Nel ricco calendario di eventi, mostre ed installazioni vi segnaliamo la mostra “An Italian Affair”. L'evento si terrà nell'affascinante cornice della residenza reale dell'Ambasciatore italiano a Copenaghen. La mostra, curata da Claudia Pignatale, celebra la raffinatezza, l'arte e l'innovazione del design Made in Italy coinvolgendo quattro brand italiani di spicco: Fenix, Ethimo, Moroso e Secondome. Parteciperanno anche lo studio di design Mandalaki, la flower designer Barbara Mattei e l’artista Marta Abbott, arricchendo ulteriormente l'esposizione.

Design Duo Double Feature è un progetto speciale di ricerca curato da Federica Sala per Fenix, che esplora le molteplici potenzialità della materia e delle superfici, partendo dal concetto del doppio. Sei coppie di progettisti sono state invitate a disegnare elementi di arredo con un duplice utilizzo, combinando i materiali Fnix con quelli di altri brand di Broadview Holding come Arpa, Formica e Homapal. L'obiettivo è proporre utilizzi inaspettati della materia e soluzioni inedite.

Gli oggetti realizzati dai sei progettisti troveranno nella storica residenza dell'ambasciatore un palcoscenico inedito. Qui, il carattere contemporaneo di forme e superfici sarà particolarmente evidente grazie all'accostamento con gli interni regali e iper-decorativi. Questa combinazione mette in risalto l'innovazione dei materiali utilizzati e la creatività dei designer, offrendo una nuova interpretazione del design moderno in un contesto storico.

Erwan Bouroullec e raawii uniranno invece le forze per presentare Happy Sobriety, un'installazione che combina opere collaborative e personali, un ambiente accessibile, a metà strada tra un laboratorio, un bazar e una galleria d'arte, dove tutto è accessibile, tutto può essere toccato, usato e acquistato. Questo spazio è stato sviluppato appositamente per i 3 Days of Design, con l'intento di creare un luogo dove il design possa essere esplorato in modo interattivo e tangibile. La visione di Bouroullec è quella di coinvolgere maggiormente i designer nella produzione e distribuzione delle loro opere, permettendo loro di portare la loro visione sul mercato in modo diretto e senza troppi compromessi.

Uno dei punti salienti dell'installazione sarà il debutto della Arba Lounge Chair, la prima sedia disegnata da Erwan Bouroullec per raawii. Happy Sobriety è anche uno spazio di esplorazione per i progetti personali di Erwan Bouroullec, che spaziano da opere grafiche uniche di grande scala a mobili fatti a mano con materiali raccolti nella sua proprietà in Borgogna. L'installazione presenterà anche le collezioni colorate di oggetti e piccoli mobili di raawii, creando un dialogo visivo e tattile tra le opere di Bouroullec e i prodotti di raawii.

Ed infine Nemo Lighting presenta, per la prima volta nei paesi nordici, la LBB01 di Lina Bo Bardi, una lampada che rappresenta un paradigma nel mondo dell'illuminazione, e la lampada a sospensione Lorosae di Álvaro Siza, che arricchiscono la Masters Collection di Nemo con due delle figure più espressive e influenti dell'architettura del XX secolo; ed ospita l'esposizione della collezione Naturalia di Patricia Urquiola per Etel, azienda nota per la produzione di mobili brasiliani e custode della ricca cultura del design del paese.