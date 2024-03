8 marzo, Confsal sottoscrive Rinascita donne contro violenza di genere

La Confsal sottoscrive Rinascita Donna: un documento programmatico dedicato alle donne ed in particolare alle imprenditrici che fa del lavoro e dell’indipendenza economica due chiavi fondamentali nella lotta alla violenza di genere. E' quanto si legge in una nota. A firmare l'impegno per il sostegno formativo e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, unitamente al presidente di Conflavoro P.mi, Roberto Capobianco, al segreetario generale dell'Atisl, Alberto Cuzzucrea e al presidente e ad di Work .spa Paolo Ferrario.

"L’obiettivo principale è favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di queste donne attraverso percorsi formativi specifici frutto di una sinergia tra le necessità delle imprese del territorio nazionale e l’inclinazione personale delle vittime di violenza in un’ottica di processo di inclusione sociale e di inserimento occupazionale delle stesse. Inoltre, si prevede la promozione di politiche attive per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere", spiega Margiotta.