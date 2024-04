9th Our Ocean Conference, domani Statement italiano

Quindici capi di Stato e 62 Ministri e Sottosegretari, 120 delegazioni di Governo presenti ad Atene per la 9th Our Ocean Conference. Family photo alla presenza del Primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs: l’Italia è rappresentata dal Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro che domani pronuncerà uno Statement che esporrà ai delegati internazionali la visione italiana sulle potenzialità del Mediterraneo e le azioni messe in campo per la sua tutela, allo scopo di favorire uno scambio di vedute volte a implementare i piani attivi in tale ambito e quelli di prossima partenza.