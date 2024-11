Al via terza edizione raccolta fondi “Insieme per le Donne” di Bper Banca contro violenza economica

Bper Banca rinnova il proprio impegno contro la violenza economica con il lancio della terza edizione della campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa in favore del Fondo Autonomia di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. L'iniziativa è nata per supportare le donne accolte nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, gestiti dalle organizzazioni che compongono D.i.Re e che supportano oltre 20 mila donne all'anno, molte delle quali si trovano senza risorse economiche necessarie per raggiungere una vera autonomia.