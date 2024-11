Forum risorse umane, Cipolla (Well Hub): “Nostra mission è rendere ogni azienda una wellbeing company”

“WellHub contribuisce ad innovare il mondo Hr attraverso la propria mission, che è quella di rendere ogni azienda una wellbeing company e lo facciamo attraverso due strumenti principali, il primo è la tecnologia e il secondo è l’approccio olistico, perchè è importante differenziare e dare tante opzioni ai dipendenti così che ognuno possa trovare l’attività perfetta per prendersi cura di sé e del proprio benessere”. Così Claudia Cipolla, head of Italy di Well Hub, in occasione della sedicesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Un incontro che, ormai da anni, si configura come un’occasione di confronto e scambio sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica.