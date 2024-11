Forum risorse umane, Palermo (Pluxee): "Welfare aziendale fondamentale per gestione virtuosa capitale umano”

“Anche in questa edizione del forum è emerso in modo chiaro come il benessere aziendale sia di fondamentale importanza per una gestione virtuosa del capitale umano. In tale contesto gioca un ruolo importante il welfare aziendale, ovvero strumenti per da una parte lavorare sul benessere, sul well-being, sull'investimento aziendale, dall'altra fornire strumenti di supporto al reddito dei dipendenti. Quando parliamo di welfare aziendale parliamo di una moltitudine di servizi dai più semplici, dai buoni pasto o acquisto alle più sofisticate piattaforme di welfare”. Risponde così ai microfoni di Adnkronos Tommaso Palermo, managing director di Pluxee, intervistato in occasione della sedicesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l’appuntamento che ormai da anni raduna i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Un incontro che anche per il 2024 si configura come un’occasione di confronto e scambio sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica.