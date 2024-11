“La violenza economica impedisce alle donne di assumere la volontà di liberarsi dalle altre forme di violenza proprio perché in difficoltà in tale ambito”. Lo ha detto, Antonella Veltri, presidente dell’associazione Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re), intervistata in occasione del lancio della terza edizione della campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa da Bper Banca in favore del Fondo Autonomia di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.